Собянин рассказал о новых мерах поддержки москвичей и бизнеса

Правительство Москвы продолжает упорную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы города. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге. Он также напомнил, что на прошлой неделе на федеральном уровне были приняты важные решения, предоставляющие бизнесу отсрочки по уплате налогов, упрощающие критически важный импорт и решающие другие важные задачи.
Мы утвердили очередной пакет нормативных документов и – что гораздо важнее – начали практическую реализацию ряда ключевых мер, - подчеркнул Собянин.