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Собянин рассказал о новых мерах поддержки москвичей и бизнеса

09:53, 04 апреля 2022
Собянин рассказал о новых мерах поддержки москвичей и бизнеса Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правительство Москвы продолжает упорную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы города. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге. Он также напомнил, что на прошлой неделе на федеральном уровне были приняты важные решения, предоставляющие бизнесу отсрочки по уплате налогов, упрощающие критически важный импорт и решающие другие важные задачи.

Мы утвердили очередной пакет нормативных документов и – что гораздо важнее – начали практическую реализацию ряда ключевых мер, - подчеркнул Собянин.

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