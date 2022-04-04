Собянин рассказал о новых мерах поддержки москвичей и бизнеса

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Постепенное потепление в Москве начнётся с 6 апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температурный фон днём будет находиться в диапазоне 6–12 градусов.

В среду будет подходить к границам России циклон с северо-запада, и Москва окажется на восточной периферии циклона, а это значит, что будут поступать тёплые воздушные массы. Потепление будет, конечно, сдержанным...