Собянин рассказал о мерах поддержки московских строителей

В настоящее время совместно с Правительством РФ сейчас разрабатывается комплекс мер поддержки жилищного строительства, ипотеки и всей строительной отрасли Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте. По его мнению, стройка — это важнейшее направление для экономики и социального развития города.

Я уверен, что Строительный комплекс Москвы сможет адаптироваться к нынешним непростым условиям. Будем смотреть, как развивается ситуация, и, если потребуется, примем дополнительные меры по поддержке строителей — важнейшей отрасли, от которой зависит будущее Москвы, — заявил градоначальник.

Также на сайте опубликован список решений, которые в ближайшее время могут быть приняты, чтобы улучшить финансовое положение застройщиков:

1. Текущие объемы Адресной инвестиционной программы будут сохранены. При этом максимальный размер авансовых платежей по городскому заказу будет увеличен до 70%.

2. На один год сохранятся текущие ставки арендной платы за земельные участки под строительство. Застройщики также получат беспроцентную отсрочку на 6 месяцев по арендным платежам и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка за II квартал 2022 г.

3. Арендная плата за земельные участки, где будут строиться промышленные предприятия будет снижена до 1 рубля в год.

4. Плата за предоставление рассрочки по земельным платежам, привязанная к ключевой ставке ЦБ (20-23%) будет снижена до 9,5%.

5. Собственники, меняющие вид разрешенного использования земельных участков для строительства, смогут дать личное поручительство об исполнении принятых обязательств. В этом случае срок предоставления банковской гарантии будет перенесен на 6 месяцев.

6. За незначительные нарушения сроков строительства с застройщика не будет взиматься штраф, в случае, если он добросовестно исполняет свои обязательства.

7. Чтобы нарастить импортозамещение и найти новых поставщиков стройматериалов Москомэкспертиза будет максимально оперативно согласовывать изменения проектной документации.

8. Совместно с Правительством РФ, ведется работа над расширением программы льготной ипотеки и новой программой субсидирования процентных ставок по кредитам строительных компаний.

Ранее в Росавиации также сообщили о разработке комплекса мер поддержки авиаотрасли. Они направлены на сохранение авиатранспортных предприятий с учётом антикризисного опыта 2020 года.