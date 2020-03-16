https://static.news.ru/photo/383ac876-67a5-11ea-af16-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова и Сергей Собянин Фото: government.ru

Мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции Сергей Собянин провёл первое заседание, на котором обсуждалась координация действий федеральных и региональных органов власти.

На заседании обсуждались вопросы организации работы органов государственной власти субъектов федерации в этой сфере, — сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра.

Кроме того, запланированы селекторные совещания «для выработки единой позиции и координации действий» между центром и регионами по противодействию распространению коронавируса.

Как писал NEWS.ru, общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения допобразования будут закрыты в Москве с 21 марта до 12 апреля. Также в столице запрещены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях.

Всего в мире число заболевших коронавирусом перевалило за 173 тысячи человек. Скончались 6,6 тысячи пациентов, выздоровели 77 тысяч человек. В России на данный момент коронавирус диагностирован у 93 заболевших, 6 человек выписали, 79 человек находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме.