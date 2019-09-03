https://static.news.ru/photo/fba607ec-ce37-11e9-adf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции автомобильную развязку на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) и Бесединского шоссе.

Как передаёт «Москва24» , московский градоначальник на церемонии открытия подчеркнул, что столичные власти проводят системную и сложную работу по реконструкции развязок на МКАД.

По сути дела — строительство новых очень больших, гигантских сооружений: путепроводов, тоннелей, эстакад. Сегодня 15-я по счёту такая развязка. Открывается досрочно, — отчитался о достигнутых успехах Собянин

Развязка до реконструкции представляла собой тип «неполный клеверный лист». В последние годы в районе появился междугородный автовокзал и новый крупный ТЦ и дорожное сооружение перестало справляться с возросшим транспортным потоком.

Компания-подрядчик возвела новую современную многоуровневую развязку с направленными съездами. В сентябре 2019 года будут открыты 4,6 км дополнительных дорожных объектов, а к ноябрю установят шумозащитные экраны и озеленят прилегающую территорию.

Новая развязка улучшит транспортную доступность районов Марьино, Зябликово и Братеево, в которых проживает около 500 тысяч человек.

News.ru ранее сообщал, что московские власти намерены к октябрю 2019 года завершить реконструкцию уникального объекта архитектуры в стиле «сталинский ампир» — гостиницы «Пекин».