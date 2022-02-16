Собянин оценил обстановку с COVID-19 в Москве

Число госпитализаций с коронавирусной инфекцией в Москве за неделю уменьшилось на 15%, а количество заболеваний — на треть, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что число новых случаев по-прежнему высокое, однако наблюдается положительная динамика в борьбе с COVID-19, мообщают «Известия».

Абсолютные параметры заболеваемости ещё достаточно высокие, но тем не менее динамика, она позитивна. За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, количество госпитализаций — на 15%. Только за последние три дня мы освободили около тысячи коек, — сказал он.

11 февраля Собянин в своём блоге сообщил, что пик заболевания «омикрон»-штаммом в столице пройден. Об этом свидетельствует постепенное снижение числа госпитализаций. Также с 14 февраля в поликлиниках начали увеличивать объёмы плановой помощи. Это связано с сокращением количества обращений в специальные отделения для пациентов с симптомами ОРВИ и запросов телемедицинских консультаций.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что люди, страдающие от бронхиальной астмы, тяжелее переносят штамм «омикрон». По словам врача, астма вызывает приступы удушья из-за отёка бронхов. Данное состояние увеличивает напряжение на респираторную систему во время болезни коронавирусом, отметил эксперт.