Соборное уложение: как литовские законы стали первыми российскими

Фото: wikipedia.org

Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века

26 июля 1648 года царь Алексей Михайлович приказал Боярской думе начинать подготовку к одному из главных дел его правления — созданию свода законов, что стал бы правовой основой для русского государства на долгие годы. Принятое в следующем году Соборное уложение оказалось самым долгоживущим сводом законов, продолжая действовать вплоть до 1832 года, когда трудами выдающегося правоведа Михаила Сперанского бы составлен новый свод, работавший до 1917 года.

Российское законодательство издавна основывалось на различных сводах и кодексах, включающих в свой состав множество правовых норм. Первый подобный памятник права, созданный еще в Древней Руси, «Русская правда» появился в 1016 году, примерно в то время, когда такие же своды законов создавались во Франции или в Германии. Этот документ включает в свой состав всего 121 статью. Удивительно, но в XI–XII веках число квалифицируемых законом преступлений было совсем невелико, и поэтому такого короткого кодекса вполне хватало, чтобы решать в суде любой вопрос. Все остальное, что не затрагивала «Русская правда», судилось по обычаю и совести князя или его представителя.

Судебник Ивана III

Первый правовой кодекс России просуществовал аж до 1497 года. Тогда создатель русского централизованного национального государства великий князь Московский, государь всея Руси Иван III утвердил Судебник, написанный самим князем при помощи лучших юристов того времени. Это был один из крупнейших кодексов XV–XVI веков, созданный заметно раньше, чем подобные собрания законов появятся в Западной Европе.

Наши книжники хорошо знали не только русские обычаи, но и нормы римского права, а также кодекс Юстиниана, принятый в VI столетии и используемый до конца существования Византийской империи.

Судебник 1497 года вводил такую прогрессивную норму, как двухуровневый суд — местный, осуществляемый княжескими наместниками, и верховный, в котором судил сам великий князь и его бояре. Решения низшего суда можно было опротестовать в высшем, тем самым появилось право на апелляцию. Чётко регламентировался порядок ведения судебных заседаний. Описывались нормы уголовного, торгового, имущественного права.

Фото: wikipedia.org Судебник 1497 года

Но, как известно, со временем даже самый хороший кодекс устаревает и его требуется обновить. Спустя полтора столетия, в середине XVII века Россия была уже совсем иной. Из Великого княжества Московского выросло Русское царство, его границы раздвинулись от Смоленска на западе до Сибири на востоке; от северных морей до Каспия. Появилось большое, сложно устроенное государство, и ему требовались подробные законы, касающиеся всех норм права, исключающие неоднозначное толкование.

Московия стремительно развивалась. Росли города, строилась промышленность, создавалась современная армия — полки «нового строя». Вскоре царю Алексею предстояло присоединить земли Малороссии, вести за них войну с Польшей, осуществить преобразования в православной церкви. Страна постепенно, но уверенно шла по пути прогресса.

Реформы царя Алексея Михайловича

Хотя до грандиозных реформ Петра I должно было пройти больше 50 лет, потенциал России ощущали и внутри страны, и за ее пределами. Жажда перемен проявилась в том числе в области права.

Алексей Михайлович принадлежал к тому поколению, которое, по словам историка Василия Ключевского, «нужда заставила посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины». Он вступил на трон в 1645 году в возрасте всего 16 лет.

Пожалуй, это был первый русский царь, который получил специальное образование, рассчитанное на главу большого государства. Алексей I изучал военное дело, историю, географию, математику, был очень эрудированным человеком, ценил искусство. Неудивительно, что только преодолев кризис первых лет правления, когда страну сотрясал Соляной бунт, царь тут же приступил к реформам. Они касались двух самых важных задач, стоявших перед русским государством: модернизации армии и совершенствования законодательства.

Произошедшие в XVII веке перемены во взглядах русского общества на государство и верховную власть повлекли за собой изменения во взглядах на закон. Если в древности принятие законов считалось исключительно делом правителя, его советников и приближенных бояр, то теперь создание общерусских законов стало рассматриваться как дело, касающееся не только правящей элиты, но «государево царственное и земское дело». Не случайно восставший в 1648 году простой люд города Москвы требовал от царя созыва Земского собора для принятия новых, более справедливых законов.

Фото: Картина Эрнеста Лисснера, 1938 Соляной бунт в Москве, 1648

Историки отмечают, что царь любил видеть во всем вокруг себя порядок, гармонию, «чин», с огромным уважением относился к образованности, знаниям, культуре.

Без чина, — говорил он, — всякая вещь не утвердится и не укрепится.

Эта особенность личности Алексея Михайловича создавала благоприятные условия для решения давно назревшей задачи по приведению в порядок, систематизации русского законодательства. При этом с самого начала было ясно, что систематизация означает модернизацию. Жить по заветам старины было уже нельзя.

Без нового свода законов жить уже нельзя

Однако столь любимый Алексеем I порядок полностью отсутствовал в области права. Каждый год принимались десятки новых указов царя и Боярской думы. Разумеется, никто в стране не следил, каким старым законам противоречат новые, какие законы продолжают действовать, а какие уже давно утратили актуальность.

Работа любого юриста заключалась в исследовании необозримых архивных записей. Если удавалось найти подходящий закон, то его нормам следовали. Но порой бывало так, что две спорящие стороны ссылались на разные документы, которые считались действующими одновременно, и тогда суд вставал в тупик. Рассмотрение дел, к досаде сторон, затягивалось на долгие годы. Народ, от последнего крестьянина до высокопоставленного боярина, роптал на неправый и долгий суд.

В качестве своеобразного «локомотива» перемен, который вытащил за собой все остальные реформы, выступила армия. В 1647 году в России приняли документ «Учение и хитрость ратного строя пехотных людей», в основе которого лежал голландский военный трактат 1616 года.

Голландцы и шведы в то время были первопроходцами в вопросах создания новой линейной тактики европейских армий. Начав с перевода иностранных военных уставов, которые требовались, чтобы обучать полки нового строя, московское правительство быстро поняло, что юридические вопросы, затрагиваемые уставами, требуют адаптации местного законодательства. Выходило так: не поменяв законы, не получается создать современное войско.

В первой половине XVII века в России начали также переводить и изучать основные документы европейского права. В первую очередь это касалось статута Великого княжества Литовского, основного закона, по которому жила соседняя Литва — в то время большое европейское государство, входившее в унию с Польшей. Текст перевода не буквальный, в нем сокращаются те статьи, что имеют мало отношения к русским реалиям, и, напротив, подробно описываются те нормы права, что едины в Литве и России.

Фото: wikipedia.org Слуцкий пояс и Третий статут Великого княжества Литовского

Фактически Литовский статут в русском переводе — это готовый свод законов, который можно брать и применять в жизни. Нет никаких сомнений, что ученый царь Алексей Михайлович был хорошо знаком с этой книгой, хранившейся в библиотеке Кремля. Именно Литовский статут послужил образцом при подготовке Соборного уложения. Из него составители заимствовали структуру текста и формулировки статей.

Комиссия князя Одоевского

Разработка проекта свода законов была поручена целой комиссии во главе с князем Никитой Одоевским, имевшим большой опыт государственной работы. Активное участие в работе комиссии принимал сам царь. Сохранились сведения и об остальных участниках: князе Семене Прозоровском, князе Федоре Волконском, а также двух дьяках (это чин высокопоставленных чиновников) — Грибоедове и Леонтьеве.

Согласно приказу Алексея Михайловича они использовали такие источники, как «Правила Святых Апостолов и Святых Отцов», «законы греческих царей», «старые судебники прежних великих государей» и все новейшие указы царя, принятые с начала его правления. Пусть не удивляет особое внимание к церковному праву. В то время любой закон должен был апеллировать к Библии как высшему источнику справедливости, выраженному в божественном завете, дарованном людям.

Историк права Александр Зерцалов так описывал порядок работы над новым законодательством.

Во всех приказах шла усиленная переписка указов и боярских приговоров для Уложенной комиссии, каковые документы и присылались к составителям. <...> Мы имеем документальные сведения, что в одном из самых главных приказов, именно Поместном, занимались списыванием копий с разных документов для Уложенной комиссии, а также для приказов разбойного и Сыскных дел 61 человек подьячих; ими написано в пять месяцев <...> 16120 листов [бумаги].

Проект Соборного уложения был написан менее чем за три месяца, после чего перед правительством встала задача — оформить его в качестве главного источника права России. Для этого требовалось созвать Земский собор — главный представительный орган, в котором заседали депутаты от всех сословий.

Фото: С. В. Иванов. «Земский собор». 1908 Собрание Земского собора

Боярская дума по инициативе царя приняла такое решение.

Выбрать из стольников, и из стряпчих, и из дворян московских, и из жильцов <...> по два человека, также всех городов из дворян и из детей боярских взять из больших городов, кроме Новгорода, по два человека, из новгородцев с пятины по человеку, а из меньших городов по человеку, а из [богатейших купцов] трёх человек, а из гостиных и из суконных сотен по два человека, а из чёрных сотен, и из слобод, и из городов с посадов по человеку добрых и смышленых людей.

То есть депутатов избирали дворянство, купцы, горожане и свободное крестьянство. Этим выборным людям было приказано собраться в Москве и самым тщательным образом рассмотреть проект Соборного уложения, а затем утвердить его. Такой механизм обеспечивал закону наивысшую легитимность, которая значительно превосходила возможность утверждения через совместный указ царя и Боярской думы.

Земский собор 1649 года

3 октября 1649 года в праздничной обстановке в Кремлевском дворце собралось первое заседание Земского собора. Лучшие люди со всей России съехались. чтобы решить, каким законам быть, а какие уже устарели и их требуется отменить.

Вначале прошли чтения проекта уложения. Читали неспеша, так. чтобы все делегаты вникли в суть каждой статьи. После этого участники Собора выразили согласие с царским проектом и поставили свои подписи на большом свитке, содержавшим полный текст Соборного уложения. Это стало торжественным актом утверждения нового свода законов.

Фото: wikipedia.org Соборное уложение. Москва, Печатный двор 1649

После этого уложение отправили в печать, изготовив более двух тысяч экземпляров. Они были раскуплены менее чем за два года. Действительно, в любом городе, в каждом крупном государственном учреждении требовалось иметь свод законов, чтобы знать, какое действие соответствует закону, а какое противоречит ему. Многие ученые люди покупали уложение для собственных домашних библиотек, чтобы лучше разбираться в законах.

В Соборном уложении содержались самые важные нормы права. Русский царь определялся как самодержавный, суверенный правитель. Регулировались правила прикрепления крестьян к земле, нормы землевладения и прочие нормы имущественного права. Классифицировались преступления, которые делились на государственные (совершаемые против царя и государства), церковные (совершаемые против веры, морали и нравственности), уголовные (разбой, убийство, побои), должностные (взятки, злоупотребление властью) и имущественные (кражи).

Наказания, в сравнении с тогдашней Европой, были довольно мягкими. Так, смертная казнь назначалась лишь за государственные преступления, самые тяжелые церковные преступления вроде впадения в ересь и ересеучительства, а также убийство и фальшивомонетничество. Имелось немало телесных наказаний вроде клеймения закоренелых преступников, наказание кнутом или палками. Многие легкие преступления наказывались простыми штрафами.

Особенно важно отметить, что Уложение 1649 года отменяло некоторые установившиеся в XVII веке порядки, выгодные знати и богачам, но невыгодные казне, а также простым людям. Подданные русского царя почувствовали, что отныне их защищает закон, точный и не допускающий разночтений.

Соборное уложение оказалось настолько хорошим, мудрым, продуманным до мелочей сводом законов, что даже когда Екатерина II созвала в 1767 году Уложенную комиссию, которая должна была выработать новое уложение взамен прежнего, оказалось, что население России вполне довольно имеющимися законами и не слишком-то хочет их менять.

Не зря царь Алексей, собирая советников для составления Соборного уложения, говорил им, что новые законы пишутся, «чтобы Московского государства людям всяких чинов, от большого и до меньшого чину, суд был во всяких делах, для всех равным».