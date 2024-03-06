Соболев оценил риски начала войны в Приднестровье и роль России в конфликте Соболев заявил о маловероятности начала боевых действий в Приднестровье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

Ситуация в Приднестровье остается неспокойной, и Россия должна отслеживать ситуацию, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, НАТО будет продолжать оказывать давление на Молдавию, а Москва в свою очередь не может оставить Приднестровье в беде. Что касается начала боевых действий, то такой вариант маловероятен, добавил депутат.

Ситуация в Приднестровье сейчас неспокойная и мы, безусловно, должны отслеживать происходящее там. Помогать нашим людям, если потребуется. Мы могли бы оказать помощь и самой Молдавии, но НАТО и непосредственно Румыния оказывают на них большое влияние сейчас. Однако Приднестровье оставить в беде мы не должны, это будет непростительно. Что касается начала боевых действий, на мой взгляд, такой сценарий маловероятен, — заявил Соболев.

В связи с ситуацией депутат вспомнил историю времен Первой Мировой войны, когда встал вопрос вступления Румынии в конфликт. По его словам, даже тогда страну не считали серьезным противником. Вместе с тем он отметил, что Россия никогда не хотела с кем-либо воевать.

России потребуется всего 10 дивизий, чтобы защитить Румынию от разгрома, если страна выступит в качестве нашего союзника. Либо 10 дивизий разгромят Румынию, если она пойдет против России, — пересказал депутат историю.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что Кишинев будет прислушиваться к мнению жителей Приднестровья. В противном случае в регионе разразится катастрофа, добавил он.