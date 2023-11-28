Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом Telegram-канал «Кровавая барыня»: у шести депутатов Госдумы выявлен коронавирус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственной думе 28 ноября в ходе тестирования на COVID-19 вирус выявили у шести сотрудников аппарата, сообщает Ксения Собчак в своем канале «Кровавая барыня». Она ссылается на данные источника своего холдинга в нижней палате. По ее словам, о выявлении случаев заражения коронавирусом в закрытой части пленарного заседания сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

Сегодняшнее тестирование на коронавирус показало положительный результат у шести парламентариев и шести сотрудников аппарата Госдумы. Об этом на закрытой части пленарного заседания заявил спикер Володин, сообщил источник «Осторожно Media» в ГД, — написала Собчак.

28 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что показатель заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю вырос на 32,8%. Рост количества заболевших наблюдается в 79 субъектах страны. За неделю умерло 90 человек. За последнюю неделю в России госпитализированы 8018 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровели при этом 54 797 человек.

До этого заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявлял, что уровень заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями в России не настолько высок, чтобы вводить ограничения на федеральном уровне. Ограничительные меры если и необходимы, то только в регионах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.