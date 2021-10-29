Собчак оценила дело о фото в трусах на фоне Исаакиевского собора

«Опасным средневековьем» назвала журналистка Ксения Собчак ситуацию вокруг уголовного дело об оскорблении чувств верующих против жительницы Санкт-Петербурга, опубликовавшей фото в трусах на фоне Исаакиевского собора. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Какое-то уже опасное средневековье. Когда сажали на двушечку Pussy Riot, в обществе была острая дискуссия, «нужно ли сажать за танцы на амвоне». И десяти лет не прошло, а как сместился компас, как видоизменился вопрос. Теперь это «нужно ли сажать за фото в трусах около Исаакия». Просто небесный ГКЧП, — отметила Собчак.

Она также подчеркнула, что Исаакиевский собор не является собственностью РПЦ, это «музей-памятник».

Жительница Санкт-Петербурга стала подозреваемой по уголовному делу об оскорблении чувств верующих после фотосессии в полуобнажённом виде на фоне Исаакиевского собора. Поводом для разбирательства послужила фотография в соцсетях, на которой гражданка позирует в футболке и трусах на фоне православного храма. По данным следственных органов, подозреваемой является 30-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации РПЦ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что девушка, опубликовавшая фото в трусах на фоне Исаакивеского собора, должна извиниться перед верующими.