https://static.news.ru/photo/7c40743c-e18e-11e9-a06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Каждый год или чаще все служебные собаки МЧС РФ будут проходить диспансеризацию, а их рабочий день не будет превышать 12 часов.

Кроме того, все управления ведомства будут обязаны обеспечить своих четвероногих сотрудников будками с безопасными для здоровья матрасами. Собак-нюхачей, специализирующихся на поиске людей, боеприпасов и так далее, нельзя будет селить вблизи складов ГСМ и прочих объектов, выделяющих резкий запах, говорится в приказе, размещенном на портале проектов правовых актов.

Определены и минимальные размеры помещений, в которых можно содержать служебных собак: будка не может быть площади меньшей, чем 2,5 квадратных метров, площадка для выгула — 3,5 метров.

Как писал News.ru ранее, полиция Петербурга благодаря служебной собаке Жасмин задержала по горячим следам подозреваемого в сексуальном преступлении в отношении девятилетней девочки. Информацию об этом озвучили в региональном ГУ МВД.