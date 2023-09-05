Опубликованы фото необычных грибов, которые растут в России

Фото: Erhard Nerger/imageBROKER.com/Global Look Press

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что во владивостокском Ботаническом саду обнаружили необычный гриб. Он называется мутинус собачий (Mutinus caninus) и относится к семейству фаллюсовых. По словам экспертов, гриб похож на небольшую крабовую палочку. В народе мутинус называют «собачий вонючий рог».

Гриб встречается в европейской части России, на Кавказе, юге Сибири и Дальнем Востоке. Чаще всего его можно найти в хвойных, лиственных и смешанных лесах, где высокая влажность. Гриб может быть съедобным, если вокруг него есть оболочка. Его используют при подагре, а также он помогает поднять иммунитет. Из мутинусов делают отвары, которые помогают взбодриться. Настоянные на спирте или водке грибы используют как мазь для суставов.

Помимо мутинуса собачьего, в лесах встречаются и другие грибы необычной формы. Ежовик коралловидный (Hericium coralloides) входит в Красную книгу России. Он тоже съедобный, в вареном виде по структуре напоминает курицу.

Еще один редкий гриб — грифола курчавая. Его обычно срезают в молодом возрасте. Гриб-баран (его другое название. — NEWS.ru) регулирует уровень холестерина и сахара в крови, используется при ожирении, так как нормализует гормональные и обменные процессы, избавляет от хронической усталости, нервных расстройств и головной боли. В нем содержатся витамины группы В, D, Е, кальций, фосфор, магний, калий и другие полезные макроэлементы.

Самые необычные грибы — в фотогалерее NEWS.ru.