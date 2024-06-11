Поймали с малолеткой: за что задержали топ-менеджера ЧЭМК Ходоровского

Фото: URA.RU/TASS

Павел Ходоровский

Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского задержали по подозрению в педофилии. Незадолго до этого ЧЭМК был деприватизирован. NEWS.ru рассказывает об обстоятельствах дела против опального топ-менеджера.

Против половой неприкосновенности

Факт задержания подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе областного Следственного комитета. Точная статья, по которой задержан Ходоровский, не называется.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», — сообщили в СКР.

Сняли на видео с малолеткой

Первым о задержании 73-летнего топ-менеджера рассказал Telegram-канал «Погоны и галстуки». По данным канала «Погоны и галстуки», Ходоровского задержали в его коттедже. Как пишет источник, на топ-менеджера вышли через показания женщины-сутенера, которая искала несовершеннолетних для своих клиентов по всей России. Также авторы канала утверждают, что до задержания на видео сняли, как Ходоровский имеет интимную связь с девочкой в возрасте 14–15 лет.

Также, по данным URA.RU, компромат на топ-менеджера нашли в его смартфоне.

«В ходе проведения следственных действий был изучен телефон топ-менеджера. В нем оперативники нашли порнографические материалы с детьми, причем на них Ходоровский играл „главную роль“», — рассказал источник издания в силовых ведомствах.

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Деприватизация перед педофильской статьей

Незадолго до этого задержания свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году.

Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы, как и имущество экс-владельцев — семьи Антиповых.

Помогал юным дзюдоистам

Известно, что Ходоровский занимался филантропией, связанной с детьми и подростками. В том числе в 2022 году Ходоровский вместе с губернатором Челябинской области торжественно открыл детский спортивный комплекс «Единой России» в детском оздоровительном лагере ЧЭМК на озере Акакуль.

Тогда на торжественном открытии вместе с ним выступили вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин, руководитель исполкома Челябинского реготделения «Единой России» Денис Моисеев и спортивный директор центра дзюдо «Электрометаллург» Денис Ярцев.

Уточняется, что спортивный зал был построен по принципу тренировок олимпийской сборной России: для лучших атлетов страны с наступлением тепла проводят специальные летние сборы.

«Для тренировок юных южноуральских спортсменов готово большое крытое помещение с татами на полу, мягким покрытием стен и всем необходимым спортивным инвентарем для занятий дзюдо. Площадь спортивного комплекса составила 1200 кв. м», — сообщалось на партийном сайте.

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