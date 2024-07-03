«Снова полумеры»: военкор оценил временный запрет на никабы в Дагестане Коц: запрет на никабы в Дагестане оказался временным

Фото: Claus Bonnerup/Global Look Press

Запрет Муфтията Дагестана на никабы в республике оказался временным, что является полумерой, заявил военкор Александр Коц. По его словам, в Чечне эту проблему решили радикально, окончательным запретом.

В Дагестане снова полумеры. После антисемитского погрома в махачкалинском аэропорту тоже были полумеры. Понять и простить, дать административный арест, оштрафовать — вместо того, чтобы закатать по полной по уголовной статье. На выходе — один из участников погрома 23 июня стрелял в людей, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, — написал он.

Он добавил, что муфтий Чечни в свое время сказал, что «харам – это надевать не ту одежду, которую надевает твой народ, и выделяться». По мнению духовенства Чечни, те, кто закрывает свое лицо от остальных «начинают считать неверным тех, кто так не закрыт», а потом и до терактов недалеко.

Сегодня, 3 июля, отдел фетв Муфтията Дагестана со ссылкой на своего руководителя Ахмед-Хаджи Исаева сообщил, что после изучения шиитских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Муфтият признал, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что против ношения женщинами никаба из-за вопросов безопасности, поскольку он дает возможность злоумышленникам-мужчинам скрывать свое лицо. Кроме того, по его словам, эта одежда не свойственна кавказским народам.