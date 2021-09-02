Сноуден посетовал, что не научился хорошо говорить по-русски

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден признался, что его ребёнок говорит по-русски намного лучше него. Об этом он рассказал на марафоне «Новое знание».

По его словам, он уже вряд ли сможет хорошо овладеть русским языком, и ему придётся учиться у сына. Кроме того, Сноуден признался, что не рассчитывает получить Нобелевскую премию мира.

Этого никогда не случится, никто мне премию не даст, — сказал экс-сотрудник спецслужб.

В январе стало известно, что Сноуден и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж выдвинуты на Нобелевскую премию мира.По мнению Экс-сотрудника спец-служб, люди идут на риск не ради премий, а ради какой-то цели.

В 2013 году Сноуден обнародовал информацию о программах электронной слежки спецслужб США как за рядовыми гражданами, так и за политиками и государственными чиновниками во всем мире. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Тогда же Сноуден бежал из США в Гонконг, а затем — в Россию.

Ранее сообщалось, что все Сноудена, необходимые для получения им гражданства России, уже готовы. Вскоре бумаги будут переданы на рассмотрение.