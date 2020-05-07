Пандемия коронавируса ухудшила финансовое положение россиян. На фоне введённых государством ограничений многие люди потеряли работу или часть доходов. В стремлении пережить сложный экономический период жители страны начнут активно выращивать овощи и фрукты на своих дачах, полагают эксперты. В частности, уже известно, что по сравнению с предыдущими годами садоводы стали сажать значительно больше картофеля. Скорей всего, кто-то будет оставлять урожай себе, а кто-то продавать. Есть ли в этом экономический смысл, разбирался NEWS.ru.

Людей во время любого экономического кризиса прежде всего пугает непредсказуемость текущей ситуации. Нарушаются привычные алгоритмы: потерял работу — устроился на новую, не хватает денег — нашёл подработку. Кроме того, люди ощущают внешний мир враждебным и не знают, как в нём успешно существовать, рассказал в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

В таких обстоятельствах некоторые вспоминают о земле, которая может дать пропитание и пусть небольшую, но уверенность в завтрашнем дне. Поэтому люди решают основательно заняться дачным хозяйством, чтобы иметь подспорье в виде выращенных овощей и фруктов.

Это, в принципе, такой, можно сказать, «генетический код». Тем более что на самом деле можно отсылаться не только к какой-то генетике, но и к недавнему прошлому. Например, в 90-е, действительно, когда была похожая ситуация — безработица, тоже не было денег, многие пытались выживать через огороды. Это опыт не такого давнего времени. Многие ещё не забыли эти навыки. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

В этом году резко выросло число сажающих картофель дачников, отметила в разговоре с NEWS.ru председатель тульского отделения Союза садоводов России Ядвига Фетисова.

В этом году почему-то очень много высаживают картошку. Даже те люди, которые в основной своей массе раньше не сажали её. Люди не знают, чего им ждать. Чтобы хотя бы можно было «копануть» и поесть. Многие, мне кажется, боятся, что доходы понизятся. Для того чтобы хоть как-то себе помочь, не ходить покупать картошку, люди выращивают у себя. Ядвига Фетисова председатель тульского регионального отделения Союза садоводов России председатель тульского регионального отделения Союза садоводов России

Как подчеркнула председатель отделения, огород существенно способен помочь пенсионерам. В настоящее время на свои участки возвращаются даже те из них, которые последние годы не приходили.

При этом, как рассказала Фетисова, в этом году заметно увеличилась стоимость саженцев. Например, цена двухлетней яблони в магазине составляет 500 рублей, тогда как в прошлом году — 270. Рассада капусты стоит 30 рублей, а ранее — 15.

В средней полосе лучше всего выращивать томаты, огурцы, баклажаны и кабачки. А также патиссоны, картофель и любые корнеплоды, добавила она.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вместе с тем люди порой выращивают овощи и ягоды для продажи. Как правило, это огурцы, картофель, смородина, клубника, малина, также различного рода зелень.

Экономическая выгода от продажи овощей для каждого индивидуальна, отметила Фетисова. В основном урожай пытаются реализовать пенсионеры. В то же время вряд ли им удастся таким способом много заработать, так как их продукция не выдержит конкуренцию с продаваемой в крупных магазинах.

Допустим, пенсионер купил себе, скажем, самые дешёвые семена огурцов. Самые дорогие — в пределах 100 рублей. Десять семечек. С куста вы собираете килограммов семь-восемь. Если будет урожайный год, а этот год будет урожайным — это будет 20–​25 рублей килограмм. У нас в магазинах их просто очень большое количество. Сейчас овощи круглогодичны. Люди старшего поколения ещё закатывают огурцы, помидоры на зиму. Молодёжь этого не делает. «А зачем, если мы идём в магазин и покупаем свежее?», — заключила Фетисова.

Как не нужно приступать к грядкам

Во время действия карантина в последние несколько недель люди ведут малоподвижный образ жизни. Если в такой ситуации после длительного перерыва человек резко «кинется к грядкам», это может обернуться печальными последствиями, ранее в разговоре с NEWS.ru предупредил кардиохирург и ортопед Владимир Хорошёв.

В частности, возникает опасность появления нестабильности артериального давления, ужесточения течения артериальной гипертензии, учащения гипертонических кризов и, как следствие, — сердечных приступов. Возможны инфаркт миокарда или инсульт.

Чтобы избежать таких последствий, врач рекомендует чередовать режимы труда и отдыха. Почувствовав первые признаки усталости, сразу нужно отставить в сторону лопату и отдохнуть. Такой совет касается и молодых людей.

Кроме того, не стоит резко напрягать опорно-двигательный аппарат после карантина: позвоночник, как и сердечно-сосудистая система, адаптируется к малоподвижному образу жизни. Чаще всего в результате резких движений человек рискует заполучить защемление нерва, воспаление суставов или артрит. Перед тем как взять в руки лопату и выйти в огород, Владимир Хорошёв рекомендует сделать лёгкую гимнастику.