Снег в Москве не закончится: погода в столице к выходным, 23–24 декабря Синоптик Леус: в выходные, 23–24 декабря, в Москву вернется зимняя погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Синоптики сообщают, что погода в Москве останется зимней и к выходным, 23–24 декабря, стоит ждать снегопадов и похолодания. С чем столкнутся жители российской столицы?

Какая погода будет в Москве 23–24 декабря

В следующие выходные в Москву вернется зимняя погода, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, с возвращением холодов в столице вновь начнут расти сугробы, а в воскресенье, 24 декабря, в городе может быть установлен новый рекорд низкого атмосферного давления.

Будут ли снегопады в Москве

Как отметил Леус, Москве не стоит ожидать сильных снегопадов в ближайшие дни. По его словам, в российскую столицу пришла первая в текущей зиме оттепель.

«Сильные снегопады покинули столицу, и оставшуюся часть дня осадки в регионе будут небольшими и пройдут преимущественно в виде мороси. После 13 часов 30 минут аэропорты московского аэроузла передали о достижении температурой нулевой отметки, так что в Москву пришла первая с начала нынешней зимы оттепель», — пишет синоптик.

Он добавил, что сегодня, 17 декабря, температура воздуха будет опускаться чуть ниже нуля, в связи с чем на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Сколько россиян оставил без света «Ваня»

Текущий снежный коллапс в Москве и других регионах России — следствие циклона «Ваня». Как заявили в пресс-службе Министерства энергетики страны 17 декабря, более 315 тысяч жителей южных регионов России остаются без света из-за непогоды.

«По данным на 10:00 мск обесточенными остаются потребители в Ростовской области — 6,7 тыс. человек, в ДНР — 173,7 тыс. человек, в ЛНР — 136,2 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением из-за ухудшения погодной обстановки также зафиксированы в Псковской области. Там, по данным на 10:00 17 декабря, без света остаются 5,5 тысячи граждан. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда в Москву придет тепло

Потепление до нуля градусов ожидается на следующей неделе, с 18 декабря, практически во всех регионах России, в том числе в Москве, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«Температура воздуха постоянно будет колебаться от минимальных минусовых температур до 1–2 градусов тепла. Это охарактеризовано сменой атмосферных процессов. На Россию будет наступать теплый атлантический воздух. Также ожидаются гололедица и осадки. Из-за наступления теплого фронта мокрый снег будет сменяться дождем», — отметил метеоролог в беседе с NEWS.ru.

Потепление в Центральной России продлится недолго, уточнил Шувалов. Уже к вечеру понедельника температура опустится до отрицательных значений — 5–7 градусов мороза. Но во вторник столбики термометров снова поднимутся.

«Практически всю неделю температура будет колебаться вблизи нулевой отметки: на сутки c небольшим подниматься выше нуля, а потом, при прохождении гребня высокого давления, понижаться до слабоотрицательных значений. Поэтому будет гололедица», — добавил он.

Какие сейчас сугробы в Москве

Высота сугробов в Москве достигла исторического максимума для 17 декабря. Как уточняется, на базовой станции ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова 38 см, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то что высота снежного покрова в Москве на базовой метеостанции ВДНХ за прошедшие сутки уменьшилась на 1 см и составляет 38 см, это стало самым высоким значением высоты снежного покрова для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений. Прежнее достижение принадлежало 1941 году и составляло 36 см. Таким образом, вторая в декабре серия снежных рекордов в столице продолжается уже третий день. Первая серия продолжалась шесть дней: с 4 по 9 декабря», — пишет Леус.

Читайте также:

Рекордные сугробы в Москве: когда придет тепло и кончится снег, пробки

«Любим снег»: Путин призвал настраиваться на «снежный ком» задач

Названы самые полезные зимние напитки