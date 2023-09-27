Снайперши ВС РФ охотятся за офицерами ВСУ: что пишут военкоры 27 сентября

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Последствия конфликта на Украине, охота девушек-снайперов ВС РФ за офицерами ВСУ, удар по позициям украинской армии под Угледаром, попытки Киева нивелировать проблемы на фронте, ситуация у Работино и Вербового — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Все-таки война — это не альфа и омега. Война — это всего лишь этап, после которого будет другой виток жизни, но виток, войной во многом определенный. Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе. Считать, что все будет, как было — наивно. Когда война закончится — сначала все выдохнут с облегчением, но уже завтра начнут подводить итоги. Итоги будут подводить на каждой кухне — буквально каждая голова, способная к критическому мышлению, станет обобщать, систематизировать и стремиться к выводам на уровне сложности своего устройства. У нас появилась традиция — на могилах погибших воинов кроме креста ставить флаги России. Их уже достаточно, чтобы начинать уже сегодня задумываться над тем, куда мы поведем страну завтра», — написал он.

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«В наших руках оказались эксклюзивные кадры, на которых две девушки, известные как КатяВаля, находятся, предположительно, на Запорожском направлении и ведут огонь из снайперских винтовок. По информации от наших источников, все это время гуманитарная миссия была для двух этих, хрупких с виду девушек только прикрытием. Основной целью их поездок на передовую оказалась снайперская охота на высокопоставленных офицеров ВСУ. По сообщениям тех же источников, девушки внесли большой вклад в отражение украинского контрнаступления», — сообщил источник.

«Рыбарь» привел данные об ударах ВС РФ по позициям ВСУ в Угледаре

«Несмотря на относительное отсутствие новостей о попытках атак на Южнодонецком направлении и некоторого снижения активности противника под Урожайным и Старомайорским, под Угледаром продолжается тяжелая боевая работа. Недавно были опубликованы несколько видео с поражением целей в занятом противником городе. Авиабомбами с УМПК наносятся удары по строениям, занятым противником. Даже в случае, если укрытый личный состав не уничтожен, украинским формированиям приходится тратить время на разбор завалов и ротацию пострадавшего от ударов личного состава», — отметили авторы канала.

По информации «Рыбаря», укрытую за строениями бронетехнику авиационными ударами достать несколько сложнее, и для этого используются более дешевые БПЛА-камикадзе, которые позволяют облететь препятствие и поразить недостижимую для «классических» вооружений цель.

«Следует понимать, что далеко не все удары попадают в открытый доступ, и в действительности их наносится многим больше. Превентивная работа по скоплениям противника позволяет держать врага в постоянном напряжении и сковывает возможности для атак, поскольку затрудняет формирование резервов и штурмовых групп», — добавил источник.

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«Последнее время в Сети появляется все больше кадров уничтожения складов с БК, техники и ликвидации личного состава ВСУ. Враг пытается нивелировать данный неприятный факт разными вбросами по захвату того или иного поселка. Но все это проходит у противника вхолостую на фоне потока кадров подтвержденных уничтоженных целей с нашей стороны», — написал он.

Репортер ВГТРК обратил внимание, что МО РФ ежедневно публикует кадры с уничтоженными складами с БК, пораженными целями на линии соприкосновения. По мнению журналиста, это дает свои плоды.

«Не отстают и парни с передовой, которые также поняли, что враг побеждает только на экранах ТВ и на страницах, подконтрольных киевскому режиму ТГ-каналов. Ребята беспрерывно выдают свои боевые кадры с передовой. У народа появилась уверенность в победе, и это очень позитивно. Выдавая реальную картину на фронте, подтвержденную видеофиксацией, мы лишаем врага его главного маневра. А именно возможности безмерно врать. Лишить этой возможности киевский режим полностью, конечно, нельзя. Но переломить ситуацию можно и нужно. И этот момент наступает. Обилие кадров с передовой с нашей стороны с уничтожением врага выбивает почву из-под ног лжецов, захвативших Украину. А главное, укрепляет уверенность в победе у наших людей», — добавил Руденко.

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«Вчера кто-то не из умных начал разгонять панику о каком-то накате и наступательных действий ВСУ, и сразу же это все подхватили. Мы вчера летали на БПЛА (скрины предоставляли) и была тишина, артиллерия только работала с нашей стороны и со стороны противника. Все проходило в штатном режиме. Никакого наступления не было. Утром отработал РСЗО „Град“ по позициям противника южнее Орехово. Вербовое — несколько групп пехоты при поддержке артиллерии решили пойти в штурмовые действия, но были накрыты огнем нашей артиллерии», — добавил источник.

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