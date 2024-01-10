Снайпер Берич рассказал о повороте в деле сербских добровольцев Берич: делом о притеснении участвующих в СВО сербов займется прокуратура

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Деян Берич

Главная военная прокуратура занимается делом о притеснениях сербских добровольцев, участвующих в спецоперации ВС России, сообщил NEWS.ru снайпер Деян Берич, который отвечает за координацию волонтеров из Сербии. По словам Берича, теперь есть надежда на то, что ситуация исправится. В то же время он не стал раскрывать подробности.

Я не буду комментировать ничего, потому что я что озвучил, то озвучил. Этим сейчас занимается Главная военная прокуратура, так что все дальше от них зависит. Я всю информацию им передал, вчера (9 января. — NEWS.ru) был в Главной военной прокуратуре, встречался, там люди нормальные, я думаю, все будет тут хорошо. Ну я так думаю. А дальше все от них зависит. Больше я сейчас не буду говорить ничего, — заявил Берич.

Снайпер Берич с позывным Деки четыре года принимал участие в боевых действиях на территории ДНР. Накануне он опубликовал видеообращение, в котором рассказал об издевательствах над добровольцами из Сербии в рядах российских войск. Как уточнял Берич, сербы приезжают в Россию для службы в отдельном подразделении, которое входит в состав одного из полков ВС РФ.

По словам Берича, руководство полка относится к сербским бойцам очень плохо. Он добавил, что обращался в военную прокуратуру Донецка и даже администрацию главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы сербов перевели в отряд «Ахмат».