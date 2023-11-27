«Нам нужна капитуляция»: Сладков высказался о требовании Киевом репараций Сладков заявил о нежелании России подписывать мирный договор на условиях Киева

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Российско-украинские переговоры

России не нужен мирный договор с Украиной, ей нужна полная капитуляция Киева, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, комментируя требования Киева о выплате репараций. По его словам, перед выдвижением каких-либо условий по мирному договору Украина должна «победить бурого медведя».

Мысль украинская о чем: мы, мол, так и быть, подпишем с Россией мир, если русские вернут нам все бывшие наши территории и еще покроют наши издержки этой войны. Так погодите, украинцы. Нам не нужен мирный договор. Нам нужна ваша капитуляция. И мы ее получим, — заявил военкор.

Журналист отметил, что правительство Украины торопится с предложениями и не осознает всю ситуацию. В качестве примера аналогичного поведения он привел действия союзников СССР в годы Великой Отечественной войны. По его словам, США и Великобритания строили планы с целью опередить Советский Союз в освобождении Австрии от немецких национал-социалистов. Предполагалось, что им удастся завершить операцию к марту. Однако, как утверждает Сладков, уже в феврале генсек Иосиф Сталин утвердил макет памятника советскому воину-освободителю, который позднее установили в Вене.

Не торопитесь, украинские политики и военные. Победите сначала большого бурого медведя, — подытожил Сладков.

Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра ранее заявила, что Киев не подпишет мировое соглашение с Москвой без репараций. По ее словам, для этого Москва может использовать замороженные зарубежные активы.