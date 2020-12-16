"Смотрите советское кино": Путин объяснил Шнурову, как перестать материться

https://static.news.ru/photo/a7a53fc8-4055-11eb-9a30-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джентльмены удачи» Фото: Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции, пообщался с музыкантом и шоуменом Сергеем Шнуровым. Он, в частности, ответил на вопрос Шнурова о том, как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику.

Обратитесь к классике советского кино, когда при падении батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику. Русский язык достаточно богат, чтобы не прибегать к нецензурным выражениям, — заметил Путин.

Президент обратил внимание на то, что этот вопрос актуален для самого Шнурова, поскольку он сам часто использует обсценную лексику, в том числе со сцены. Вместе с тем, российский лидер выразил благодарность музыканту за формат его обращения.

Я благодарен вам за то, что вы не использовали ненормативную лексику, когда задавали вопрос. Спасибо большое вам за это, — сказал глава государства.

Как писал NEWS.ru, Путин также ответил на вопрос Шнурова о том, почему русские хакеры не помогли президенту США Дональду Трамп переизбраться на второй срок. Президент заявил, что это не вопрос, а провокация.

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.