Смотрим на Израиль и думаем об Украине: как не допустить такого у нас

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Каждый, кто следит в эти дни за событиями на Ближнем Востоке, подмечает особенности этого конфликта. Например, с какой жестокостью обе стороны уничтожают гражданское население своих оппонентов. Речь не идет об избирательности в выборе целей. Убивают всех подряд. Невинными (подчеркну — невинными) жертвами агрессии с обеих сторон стали сотни женщин, детей, стариков. Как будто бы уничтожить враждебное государство вместе со всем его населением — это и есть победить.

У нас тоже есть память

Мы наблюдаем со стороны, а наша генетическая память подсказывает нам, что эти бесчеловечные методы ведения войны, где вооруженные мужчины начинают воевать с безоружными женщинами и детьми, нам хорошо знакомы. Например, именно так действовали гитлеровцы во время Великой Отечественной войны. А почему? Потому что они ненавидели своих врагов и не считали их за людей. Потому и были готовы уничтожить всех.

На Ближнем Востоке сейчас похожая ситуация. В противостоянии народов Израиля и Палестины взаимная неприязнь пестовалась из поколения в поколение. Каждый еврей и каждый араб с молоком матери впитывал ненависть к соседнему государству и его населению. И чем дольше длился этот конфликт, тем глубже и сильнее становилось это чувство. Пока не достигло предела.

Затяжные конфликты, как показывает история, не способствуют добрососедским отношениям в перспективе. Поэтому, думается, и нам нужно как можно быстрее решить все наши проблемы на Украине и начать заново выстраивать отношения со своими соседями.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Pr Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party

Палестина и Украина: в чем разница?

Можно ли сравнивать конфликт на Ближнем Востоке и конфликт на Украине? Очевидно, что по методам ведения боев они принципиально отличаются. По крайней мере, Россия, в отличие от Израиля и Палестины, проявляет милосердие по отношению к пленным, не наносит ударов по городам и селам, в случае необходимости создает гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения. А еще мы стараемся ладить с местными жителями на освобожденных территориях. Уверен, с нашей стороны ничего не изменится.

Именно поэтому, глядя на очередной противостояние Израиля и Палестины, хочется сказать: ни в коем случае нельзя допускать повторения этой ситуации у нас. Чем дольше длится СВО, тем труднее будет нам потом договариваться о мире. Конечно, для США это выгодно. Не случайно по указу из Вашингтона были сорваны мирные переговоры еще в феврале 2022 года. Не удалось достигнуть согласия и на переговорах в марте того же года в Турции. Мы не раз заявляли, что открыты для переговоров. Ведь известно, что худой мир лучше, чем хорошая война.

Мир должен быть навсегда

Однако мир должен быть таким, чтобы конфликт не разгорелся вновь (и пример Палестины очень показателен). Нельзя сегодня закладывать мину замедленного действия на будущее.

Сегодня, представляется, есть два пути для разрешения конфликта на Украине. Или переговоры на наших условиях, или решение вопроса силовым путем. И, возможно, второй вариант более перспективен в нынешних условиях.

Во-первых, осенняя распутица и предстоящие морозы — это исторически наши верные союзники. А во-вторых, кажется, у США появилась новая (точнее, хорошо забытая старая) головная боль на Ближнем Востоке. Как ни крути, Израиль для Вашингтона — настоящий союзник, а не русофобский проект вроде Украины.

Читайте также:

Россию разозлили всерьез: скоро США будут умолять нас о мире

Военный эксперт назвал два сценария развития конфликта Израиля и Палестины

Украина и Запад начинают проигрывать: речь Владимира Путина все показала