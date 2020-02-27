https://static.news.ru/photo/6dbfc10a-598a-11ea-8eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Департамент образования и науки города Москвы запретил проводить в школах массовые мероприятия, включая празднование Масленицы, до конца эпидемии гриппа и ОРВИ. Радиостанция «Говорит Москва» передала информацию со ссылкой на источники в руководстве двух школ.

Мероприятия, назначенные на период до нормализации эпидемиологической ситуации в Москве, переносятся на поздний срок. К сожалению, Масленицу будем переносить, — цитирует издание письмо директора школы № 1164, адресованное родителям учеников.

По информации собеседника радиостанции в школе № 246, с 28 февраля отменят обучение в разных кабинетах и учителя начнут приходить в классы. При этом родители детей из школы № 1286 не подтвердили данные редакции об отмене массовых мероприятий.

К вечеру 27 февраля на сайте департамента образования и науки Москвы нет новостей или документов, подтверждающих информацию издания.

В рекомендациях управления Роспотребнадзора от 27 февраля отмечено , что директора школ вольны сами принимать решения о карантине или приостановлении занятий в отдельных классах. Ведомство заявило об улучшении эпидемиологической обстановки в Москве.

Как писал NEWS.ru, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в 31 из 85 регионов России.