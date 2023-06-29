СМИ узнали об уголовном деле против структуры Ростеха «Коммерсант»: в отношении структуры Ростеха завели дело о мошенничестве

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц из концерна «Автоматика», входящего в государственную корпорацию «Ростех». Об этом пишет газета «Коммерсант». По информации издания, на данном этапе расследования подозреваемые, обвиняемые или задержанные отсутствуют.

28 июня в московском офисе концерна «Автоматика» на Ботанической улице провели обыск. Следователи интересовались документацией, связанной с разработкой антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, поездах, на воздушном и водном транспорте.

В Минпромторге, Ростехе и СК комментариев о возбуждении уголовного дела не последовало.

Ранее «Коммерсант» сообщал о намерении Минпромторга вернуть субсидии в размере 300 млн рублей, выделенные концерну на разработку антенных систем спутниковой связи. «Автоматика» должна была разработать аппаратное и программное обеспечение, однако проверка показала, что компания выдала за собственные разработки антенные комплексы, купленные в Китае. Соответствующие материалы были направлены Минпромторгом в Следственный комитет.



Ранее Тверской районный суд Москвы продлил арест до 14 июля редакторам Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Романовскому, Тамерлану Бигаеву и Кириллу Суханову по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. В ходе судебного заседания следователь заявил, что осталось только направить дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.