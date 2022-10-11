СМИ узнали об отказе ЛУКОЙЛу в лицензии на участок на Балтике «Коммерсант»: правительство РФ отказало ЛУКОЙЛу в лицензии на участок на Балтике

Фото: Социальные сети

Российское правительство отказало компании ЛУКОЙЛу в предоставлении лицензии на участок «Надежда», который находится в Баренцевом море. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее издание уже писало о том, что экологические риски заставили кабмин вернуть на доработку в Минприроды проект распоряжения о выделении компании лицензии на означенный участок.

Правительство отказало ЛУКОЙЛу в предоставлении лицензии на освоение участка «Надежда» в Балтийском море. Причины такого решения они не уточняют, — говорится в сообщении.

«Коммерсант» также добавил, что в этот раз ЛУКОЙЛу предстоит доказать, что разведка участка не представляет опасности для национального парка «Куршская коса». Также в Минприроды подготовили приказ, устанавливающий границы нацпарка «по границе с акваторией Балтийского моря». Таким образом участок «Надежда» на попал в границу охраняемой зоны.

В этой связи решение правительства не выдавать лицензию «выглядит неожиданным», отмечает издание.

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти. С 2 ноября добыча энергоносителя сокращается на 2 млн баррелей в сутки. На фоне этой новости цена нефти марки Brent выросла до $93 за бочку. Прогнозируется, что в ближайшие два месяца стоимость может вырасти до $100 за баррель.