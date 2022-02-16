СМИ узнали о судьбе проекта о запрете называть национальность преступника

Законопроект о запрете распространения в СМИ данных о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей с большой долей вероятности получит отрицательный отзыв правительства РФ. Об этом рассказали РИА Новости два депутата Госдумы. В этой связи комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будет рекомендовать палате отклонить инициативу.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов рассказал, что законопроект предполагается обсудить в комитете в апреле.

Документ получит отрицательный отзыв правительства, после чего комитет, обсудив законопроект, рекомендует палате отклонить его, — рассказал один из источников агентства.

Второй источник подтвердил подобный исход.

В настоящее время в парламенте сложилась практика, при которой законопроект, имеющий отрицательный отзыв правительства и рекомендованный к отклонению профильным комитетом, Госдумой не поддерживается.

Ранее сообщалось, что парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить публикацию в СМИ информации о национальности правонарушителей. Документ есть в электронной базе данных ГД, он подразумевает поправки в четвёртую статью Федерального закона «О средствах массовой информации». Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда конфликтов, связанных с драками в Москве.