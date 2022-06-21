СМИ узнали о предложении «Роснефти» расширить льготы для IT «Коммерсант»: Сечин попросил Мишустина расширить IT-льготы на многопрофильные компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Роснефть» предложила правительству РФ установить налоговые льготы для многопрофильных компаний, имеющих в своём активе в том числе IT-бизнес.Такие меры, в случае их принятия, распространяться и на некоторые дочерние структуры «Роснефти». По данным газеты «Коммерсант», соответствующее письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину направил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В письме Сечин, как пишет издание, предлагает распространить льготную ставку налога на прибыль на многопрофильные организации, ведущие IT-деятельность, и снизить для них ставки страховых взносов. При этом непосредственно «Роснефть» обладает линейкой из 24 программных продуктов, 16 из которых уже были внедрены, а остальные находятся в стадии разработки и опутной эксплуатации. «Коммерсант» предполагает, что разработкой и внедрением ПО занимается «РН-БашНИПИнефть».

В настояще время на льготы по налогу на прибыль и снижение страховых взносов могут претендовать компании, в которых выручка от IT-бинеса составляет не менее 90% от общей прибыли, а их программное обеспечение аккредитовано Минцифры.

Мнения экспертов по данному вопросу разошлись. Одни посчитали расширение льгот на многопрофильные компании правильным, так как это поможет сохранить рабочие места и экспертизу. Другие же считают, что более правильным было бы стимулировать вывод разработчиков ПО из внутренних IT-департаментов крупных компаний в самостоятельные.