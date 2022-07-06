СМИ узнали о деле против трёх генералов МВД о злоупотреблениях «Коммерсант»: против трёх генералов МВД завели дело о злоупотреблениях

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Уголовное дело о злоупотреблениях завели полицейские Санкт-Петербурга в отношении трёх генералов МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По данным издания. расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.

Газета сообщает, что утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Крыму. Обыски проходили у помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова (руководил главком МВД по Санкт-Петербургу с марта 2012-го по февраль 2019 года), начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семёнова и бывшего главного тыловика того же главка генерал-майора в отставке Ивана Абакумова. Также проверка пришла ещё к нескольким сотрудникам правоохранительных органов в звании полковника.

Эти действия связаны с проведением расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Оно было возбуждено в июле 2020 года. Изначально производство велось в ГСУ СКР по региону, после его передали в центральный аппарат.

Согласно материалам дела, фигуранты якобы «настойчиво рекомендовали» местным предпринимателям жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Эти деньги практически без всякого контроля расходовались на полицейские мероприятия, «принося определённые преференции и жертвователям».

После обысков Умнов и Семёнов были направлены на допрос.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова. С чем связаны обыски, не уточнялось, официальной информации на этот счёт не поступало.