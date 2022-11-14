СМИ узнали, что мобилизованным бизнесменам дадут отсрочки по платежам «Известия»: мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по платежам за аренду оборудования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский Минфин разрабатывает законопроект, предоставляющий отсрочки по арендным платежам за недвижимость и оборудование для призванных в ВС РФ. Предполагается, что документ будет принят до конца года. Об этом пишут «Известия».

Как рассказали в Минфине, в настоящее время ведомство сотрудничает с заинтересованными министерствами по подготовке законопроекта. Означенная мера коснется индивидуальных предпринимателей, самозанятых и распространится на компании малого и среднего бизнеса, а также на любую организацию, чей руководитель призван на военную службу.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день отрасль финансовой аренды в стране не регулируется, в связи с чем правительство и ЦБ не имеют понимания о ее состоянии.

В Минфине также напомнили о разработке правительством ряда антикризисных мер стабилизации сферы лизинга, включая заморозку арендных платежей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые брали обратившиеся за кредитными каникулами граждане до своей мобилизации и участия в спецоперации на Украине. Документ был разработан депутатами Орловского облсовета для дополнительной поддержки заемщиков, призванных на военную службу, и для членов их семей.

Также сообщалось, что Минэкономразвития и Совет Федерации прорабатывают вопрос отмены контрольно-надзорных проверок для предприятий, генеральные директора или учредители которых были мобилизованы. Деловые объединения поддерживают инициативу, предлагают продлить мораторий на проверки и установить квоты на отсрочку от мобилизации для ключевых сотрудников.