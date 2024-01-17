СМИ узнали, чем Генпрокуратура мотивировала национализацию «Рольфа» «Ъ»: Генпрокуратура требует национализации «Рольфа» из-за коррупции в компаниях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ в качестве оснований для обращения в доход государства группы компаний «Рольф» заявила, что ее основатель Сергей Петров вел незаконный бизнес во время работы депутатом Госдумы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник. При этом сами компании, согласно утверждению ведомства, представляли собой «инструмент» для коррупционных нарушений.

Петров являлся депутатом Государственной Думы от «Справедливой России» в период с 2007 по 2016 годы. По закону он должен был отказаться на это время от предпринимательской деятельности, однако прокурорская проверка показала, что он оставался владельцем «Рольфа» и лично управлял группой.

Он извлекал доход для себя и своих близких родственников, который скрывал от декларирования и контроля, — говорится в иске Генпрокуратуры, поданном в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

Об иске Генпрокуратуры стало известно 15 января, предварительное судебное заседание назначено на 18 января. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества. При этом основатель «Рольфа» Сергей Петров назвал произошедшее правовым беспределом. По его словам, передача акций может оказать негативное влияние на инвестиционный климат.

В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, главы автомобильного дилера «Рольф» Петрова и других руководителей этой компании. Они обвиняются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. 1 сентября 2023 года Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.