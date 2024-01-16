СМИ сообщили об условиях для переговоров между Россией и Украиной РИА Новости: переговоры между Киевом и Москвой будут не на основе «формулы мира»

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Переговоры по конфликту на Украине, в случае их реализации, будут проходить исключительно между Москвой и Киевом, исходя из текущей ситуации, а не на основе «формулы мира», которую предложил украинский президент Владимир Зеленский, заявил РИА Новости анонимный источник.

Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе «формулы» Зеленского и не в «копенгагенском формате», а между Россией и Украиной и исходя из ситуации «на земле» и политико-географических реалий, — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что без России никакие встречи по Украине имеют смысла. При этом источник напомнил, что Киев «сам себе юридически запретил» переговоры с Москвой.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что ее украинский коллега Владимир Зеленский обратился с просьбой организовать мирный саммит. Она заявила о готовности выполнить данную просьбу.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе анонсировал проведение двух саммитов по «формуле мира». Он пояснил, что в рамках первого саммита предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях для каждого из пунктов формулы. На втором саммите, где предполагается участие мировых лидеров, должен быть представлен план, который они смогут доработать и утвердить.