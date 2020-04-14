СМИ сообщили о заразившихся коронавирусом служащих Российской армии

https://static.news.ru/photo/058c1510-7e34-11ea-a037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Вооружённых силах России на данный момент как минимум трое служащих заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 14 апреля журналистам сообщил информированный источник, который знаком с данными на 30 марта.

Исходя из обнародованных сведений, Минобороны направило в правительство страны материалы о заболевших COVID-19. В документах указано, что коронавирусом заразились: прапорщик 1994 года рождения, проходящий лечение на дому, находящийся в клинике в Коммунарке полковник и мичман Северного флота, который состоит на лечении в больнице.

Сообщается, что с заражёнными до постановки диагноза успели вступить в контакт более 60 военнослужащих. Также более 130 солдат общались с другими носителями вируса. Все они были изолированы, однако инфекции ни у кого из них не было обнаружено, передаёт «Коммерсант».

В Минобороны отметили, что готовы к выявлению большего числа заболевших.

По информации на 14 апреля, в общей сложности в мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тысяч пациентов скончались, более 450 тысяч человек выздоровели.

В РФ зафиксировано 21 102 случая заражения, 1470 человек выздоровели, 170 пациентов умерли. В Москве 13 002 человека заразились, 1016 из них выздоровели, 95 человек умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что не исключает задействования Минобороны в борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.