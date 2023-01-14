СМИ сообщили о сокращении перевозок авиакомпаний России в 2022 году «Ведомости»: пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году снизился на 14,3%

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95,1 млн пассажиров, что на 16 млн (14,3%) меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на закрытую статистику Росавиации и источник, знакомый с предварительными показателями авиаперевозок. При этом отмечается, что процент занятости кресел авиакомпаний увеличился, как и показатель загрузки коммерческих рейсов.

По имеющимся данным, в декабре авиакомпании перевезли 7,1 млн человек — это на 1,1 млн (13%) меньше, чем за тот же отрезок 2021 года. За первые 11 месяцев 2022 года пассажирские перевозки составили 88 млн человек. В целом итоговый пассажиропоток минувшего года оказался на 5 млн ниже планки, которую задал президент РФ Владимир Путин — не менее 100 млн человек.

При этом процент загрузки кресел авиакомпаний вырос и составил 84% против 81,5% годом ранее, а показатель загрузки коммерческих рейсов увеличился до 70,6% против 65,4% в 2021 году.

Российская авиационная отрасль после начала специальной операции на Украине попала под западные санкции. Российским перевозчикам запретили летать в ЕС и ряд других стран. Также на объем перевозок повлияло закрытие аэропортов на юге страны.

Ранее глава «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что стоимость авиабилетов в 2023 году вырастет, как минимум, на уровень инфляции в 2023 году из-за растущих расходов перевозчиков. Свои бюджетные прогнозы перевозчик строит на показателях инфляции от Минэкономразвития, текущий прогноз которого составляет 5,5%. Александровский отметил, что компания могла бы в следующем году переложить все дополнительно возникающие расходы на пассажиров, но не станет этого делать из-за ограниченной покупательной способности населения.

В свою очередь замглавы Минтранса Дмитрий Зверев заявил, что ведомство понизит ставки сборов для обслуживания самолетов и вертолетов в региональных аэропортах. По его словам, подобные меры позволят существенно снизить цену авиабилетов.