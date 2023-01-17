СМИ сообщили о новом запрете для российских чиновников «Коммерсант»: региональным чиновникам настоятельно рекомендуют отказаться от отпусков заграницей

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В регионах появилась неофициальная рекомендация для местных чиновников отказаться от поездок на заграничные курорты, пишет газета «Коммерсант». И хотя мера носит рекомендательный характер, чиновников просят отнестись к ней очень внимательно.

После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России, — говорится в публикации.

В частности, глава отделения «Единой России» в Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил, что запрет на выезд не может быть официальным, однако каждый чиновник должен отдавать отчет своим действиям и понимать возможные последствия нарушения данной рекомендации.

Ранее депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из сторонников «Единой России» после отдыха в ОАЭ. В облдуме также рекомендовали освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности. Основанием для этого послужила поездка парламентария на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Несколько дней назад Долженко опубликовал в социальных сетях фото, сделанное в Дубае. В подписи к снимку парламентарий отметил, что в морозы совершать пробежки некомфортно, поэтому он последовал рекомендациям синоптиков и «утеплился».