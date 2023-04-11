СМИ: шеф Пентагона разъяснил южнокорейскому коллеге инцидент с прослушкой «Ренхап»: министр обороны США Остин объяснил южнокорейскому коллеге инцидент с прослушкой

Фото: MAGO/Eero Vabamagi/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин созвонился со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом, чтобы обсудить сообщения о возможной прослушке высокопоставленных южнокорейских чиновников и президентского офиса американской разведкой, передает агентство Рёнхап. Обе стороны договорились о сотрудничестве в этом вопросе и развитии двустороннего альянса.

Министры выразили уверенность в прочности альянса США и Южной Кореи и согласились продолжать его развитие, особенно учитывая 70-летний юбилей союза в этом году.

Ранее газета New York Times сообщала об утечке секретных документов Пентагона, которые указывали на прослушку южнокорейских чиновников США. Документы, опубликованные в соцсетях, вызвали беспокойство в Южной Корее, однако администрация президента страны подчеркнула, что не сомневается в крепости союза с США.

В Белом доме и Пентагоне отметили, что изучают информацию об утечке и опровергли подлинность большей части опубликованных документов. Вопрос о том, кто стоит за утечкой, пока остается открытым.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.