СМИ показали кадры встречи соратника Навального с британским дипломатом

https://static.news.ru/photo/841944c0-6493-11eb-8943-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/russian.rt.com

В распоряжении СМИ появилась видеозапись, на которой один из ближайших соратников оппозиционера Алексея Навального исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (включён в России в список НКО-иноагентов) Владимир Ашурков встречается якобы с сотрудником посольства Великобритании Джеймсом Фором, которого подозревают в причастности к британской разведке.

Видеозапись была сделана в Москве сотрудниками контрразведки, сообщает RT.

Британец и представитель ФБК встречаются в одном из московских ресторанов и якобы обсуждают планы по усилению давления на российскую власть.

Нам нужно играть на разных шахматных полях. Массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда. Нужно налаживать контакты с элитой и доносить до них, что мы разумные люди, которые не будут всё рушить и лишать их активов, — заявляет на видео Ашурков.

Представитель ФБК просит гражданина Британии предоставить информацию о гипотетических связях «Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве...».

В ответ на просьбу российского оппозиционера Форд предлагает представителю ФБК плотнее сотрудничать с организацией Transparency International (включена в России в список НКО-иноагентов).

Мы готовы к сотрудничеству с ними. Мы просто не думаем, что это будет эффективно, — отмечает Ашурков.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Генпрокуратуры РФ, замена наказания для оппозиционного политика Алексея Навального, то есть изменение меры пресечения на реальное лишение свободы, является обоснованной.

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.