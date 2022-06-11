Обвиняемого в хищениях зампреда Центробанка выпустили из СИЗО «Коммерсант»: обвиняемого в хищениях зампреда ЦБ Корищенко отправили под домашний арест

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывший заместитель председателя Центробанка России Константин Корищенко освобождён из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Мосгорсуд. Корищенко провёл под стражей почти год. Его обвиняют в хищении порядка 1,5 млрд рублей из АКБ «Инвестбанк». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомлённые источники.

Судья Мосгорсуда Дмитрий Гордеев рассматривал ходатайство следователей следственного департамента МВД, которые просили продлить срок Корищенко и его предполагаемому подельнику предпринимателю Максиму Пальчуну, которые обвиняются в особо крупной растрате. Оба мужчины были задержаны и заключены под стражу в июне 2021 года. В результате судья принял решение об освобождении 63-летнего экс-зампреда ЦБ.

Корищенко и Пальчун были задержаны 18 июня 2021 года в рамках расследования уголовного дела о растрате средств обанкротившегося АКБ «Инвестбанк». По версии следствия, за несколько дней до отзыва лицензии банка Корищенко организовал хищение принадлежавших Инвестбанку паёв на земельные участки в Истринском районе Подмосковья общей стоимостью 1,4 млрд рублей. Предполагается, что был подписан договор об их списании с лицевых счетов Инвестбанка, открытых в АО «Объединённый специализированный депозитарий», в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд». Держателем паёв от имени иностранной компании якобы являлся Максим Пальчун. Оба фигуранта расследования вину не признали.

Константин Корищенко с 2002 по 2008 год занимал должность заместителя председателя Центробанка. В марте 2009 года его назначили гендиректором Московской биржи, в 2012 году он возглавил АКБ «Инвестбанк», который в декабре 2013 года был лишён лицензии, а позднее признан банкротом.



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