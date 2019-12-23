https://static.news.ru/photo/0f2feb08-25cb-11ea-a894-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин прочитал лекцию о причинах Второй мировой войны в Санкт-Петербурге. В ней есть семь спорных тезисов. К таким выводам пришли авторы издания Znak.com.

В первую очередь, издание приводит пакт Молотова-Риббентропа, который был не единственным и не последним договором о ненападении между двумя государствами.

В 1926 году между СССР и Германией уже был заключен договор о ненападении и нейтралитете, так называемый Берлинский договор. Соответственно, пакт Молотова-Риббентропа не был единственным документом, обозначавшим взаимоотношения двух стран. «Последним» же его можно считать только в том ракурсе, что с нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и ведётся официальный отсчёт Второй мировой войны, — отмечает Znak.com.

Также издание раскритиковало точную сумму репарации по итогам Первом мировой войны, которую упомянул президент России Владимир Путин. Авторы статьи полагают, что цифра очень похожа на указанную в электронной энциклопедии «Википедия», а также то, что никакая сумма не была прописана в тексте Версальского мирного договора и говорить о точных цифра неправильно.

Издание поясняет, что некорректно обвинять Польшу в подстрекательстве Венгрии при разделе Чехословакии. Авторы статьи раскритиковали и тезисы о русофобии, которые привёл Владимир Путин. Они считают, что Европа боялась коммунистов, а не русских.

С учетом созданного в 1919 году Коминтерна, ставившего своей целью распространить по всему миру идею революции, «Red scare» на Западе воспринимался как угроза реальная. Таким образом, в Европе боялись не столько русских, сколько коммунистов, — сообщает Znak.com.

Издание отмечает, что в ряде спорных моментов находится и то, что Иосифа Сталина не осудили по закону за массовые репрессии, лидер СССР остался безнаказанным за свои преступления.

Кроме того, авторы напомнили о расстреле почти 22 тысяч пленных поляков. Однако, по словам Владимира Путина, Красная армия не вела военные действия на территории Польши.

Издание подытоживает исследование критикой о сносе памятников героям Второй мировой войны. Авторы отмечают то, что памятники сносят не только в Европе, как сообщил Владимир Путин, но и в России. В пример приведены снос стелы в селе Еткуль Челябинской области и памятника советским войскам в Химках.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Путина «удивила и даже несколько задела» резолюция Европарламента, обвинившая СССР в начале Второй мировой войны.