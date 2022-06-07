СМИ: Мосгорсуд освободил фигурантов дела о миллиардных хищениях в ВПК «Коммерсант»: Мосгорсуд освободил фигурантов дела о хищениях в МКБ «Компас»

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Фигуранты уголовного дела о многомиллионных хищениях у ОАО «Московское конструкторское бюро „Компас“» (входит в госкорпорацию «Ростех») при поставках комплектующих для нужд министерств обороны ряда иностранных государств освобождены из-под стражи. Такое решение принял Мосгорсуд. Годом ранее районный суд оправдал подсудимых по статье об организации преступного сообщества, на этот раз был отменён приговор в части мошенничества. Об этом пишет «Коммерсант».

Адвокат Юлия Бондаренко рассказала, что прокуратура добивалась признания части фигурантов дела виновными в совершении преступления по организации преступного сообщества, адвокаты выступали за их полное оправдание.

В понедельник, 6 июня, суд отменил приговор по части мошенничества и передал дело в суд первой инстанции — Замоскворецкий. Там будет организованно рассмотрение нового дела. Все подсудимые, по данным издания, подлежат освобождению под подписки о невыезде. В СИЗО они находятся уже несколько лет.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2016 году главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Его фигурантами стали 14 человек. По мнению следствия, организованное преступное сообщество было создано в 2009 году для хищения средств МКБ «Компас». Предполагается, что бывшее руководство МКБ через компанию «Промпоставка» и другие при выполнении контрактов по линии «Рособоронэкспорта» перечислило часть денег на счета фиктивных фирм, после чего средства были обналичены и похищены. Общая сумма ущерба оценивается в 1,4 млрд рублей.