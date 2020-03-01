https://static.news.ru/photo/b05b4d92-5bd6-11ea-ad61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотовых операторов и СМИ оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях. Потребовать публикации смогут органы государственной и муниципальной власти.

Документ закрепил право властей требовать «незамедлительно и на безвозмездной основе» размещать экстренные предупреждения и правила поведения в опасных ситуациях. Закон, по мнению авторов, должен «конкретизировать взаимоотношения» чиновников и распространителей информации.

Как писал NEWS.ru, также 1 марта президент подписал закон о бесплатном питании учеников младших классов российских школ.