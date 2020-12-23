СМИ: Акинфеев может стать кандидатом на выборах в Госдуму в 2021 году

СМИ узнали, какие неожиданные кандидатуры могут быть выдвинуты на выборы в Госдуму в 2021 году. Среди возможных выдвиженцев в депутаты фигурируют бывший голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев и певица Алла Пугачёва.
Также в списки попали стендап-комик и участник проекта Comedy Club Павел Воля, певица Валерия, актёр Иван Охлобыстин, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота и экс-глава департамента культуры в правительстве Москвы Сергей Капков,
Отмечается, что окончательные списки кандидатов на выборах в Госдуму станут известны к началу февраля 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что российский музыкант и член Партии Роста Сергей Шнуров опроверг информацию о своём решении баллотироваться в Госдуму.
Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Ожидается, что они пройдут в формате единого дня голосования.