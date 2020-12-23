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СМИ: Акинфеев может стать кандидатом на выборах в Госдуму в 2021 году

11:57, 23 декабря 2020 24
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СМИ узнали, какие неожиданные кандидатуры могут быть выдвинуты на выборы в Госдуму в 2021 году. Среди возможных выдвиженцев в депутаты фигурируют бывший голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев и певица Алла Пугачёва.

Также в списки попали стендап-комик и участник проекта Comedy Club Павел Воля, певица Валерия, актёр Иван Охлобыстин, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота и экс-глава департамента культуры в правительстве Москвы Сергей Капков, пишет Lenta.ru со ссылкой на осведомлённый источник «Ведомостей» в политических кругах.

Отмечается, что окончательные списки кандидатов на выборах в Госдуму станут известны к началу февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российский музыкант и член Партии Роста Сергей Шнуров опроверг информацию о своём решении баллотироваться в Госдуму.

Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Ожидается, что они пройдут в формате единого дня голосования.

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