Смертоносный российский дуэт разбил ВСУ под Работино Экипаж танка вместе с расчетом БПЛА поразил технику ВСУ под Работино

Фото: МО РФ

Недалеко от Работино на Запорожском направлении российский танк при помощи расчета разведывательного дрона уничтожил технику и личный состав украинской армии, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Сова. По его словам, экипаж российского танка Т-72 Б3М ОБХ успешно поразил цели благодаря тепловизорам и отличным прицелам.

Работаем вкупе с ребятами — с экипажами танка. Да, есть удачные корректировки. Но по большей части это, конечно, работа парней с танка, — рассказал Сова.

Он добавил, что иногда бойцы сталкиваются с дистанционным минированием. Однако, по его словам, военнослужащие к этому уже привыкли, несмотря на серьезность таких ловушек. Командир отметил, что боевая работа уже стала обыденностью и никакого страха перед противником не осталось.

Он также рассказал, что во время попыток украинского наступления российские силы уничтожили множество разной техники, в том числе стоящей на вооружении в странах НАТО. Боец отметил, что металл западных машин танку «на один зуб» и разлетается «в щепки».

Ранее сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют от 300 до 400 бойцов на Запорожском направлении. По словам российских бойцов, в среднем на взятие одной лесополосы противник отправляет два пехотных батальона, однако большинство солдат не доходят до нее. В то же время отмечается заметное затишье в последние дни в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.