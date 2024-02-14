«Смертный приговор»: Коц высказался об ударе по полигону ВСУ в Селидово Коц: удар «Искандером» по полигону ВСУ в Селидово превратил его в мясорубку

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что предполагаемый удар российских войск по украинскому военному полигону, расположенному в районе села Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР, превратил его в мясорубку. Он назвал такой удар смертным приговором для не укрытой в помещении живой силы. В Минобороны РФ не комментировали информацию.

Сообщают, что по Селидово нанесли удар баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М». Для не укрытой в помещении живой силы этот боеприпас — смертный приговор, — написал Коц.

Он напомнил, что, согласно сообщениям СМИ, по полигону в Селидово ударили баллистическими ракетами комплекса «Искандер-М». Военкор указал, что каждая боеголовка оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают на высоте до 10 метров над поверхностью земли. Осколки, как отметил Коц, летят вертикально вниз и могут поразить пехоту в траншеях, при этом площадь действия одной ракеты составляет 15 тысяч квадратных метров, что сравнимо с площадью двух футбольных полей.

Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара. Новый главком ВСУ Александр Сырский уже на сто процентов оправдал свое прозвище Генерал 200, — сказал Коц.

В минувший вторник, 13 февраля, российские военкоры сообщили о нанесении удара по украинскому военному полигону, расположенному в районе села Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР. Предполагается, что в результате удара ВСУ потеряли около 1,5 тысячи солдат, проходивших боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку. Украинская сторона пока не прокомментировала данную информацию.