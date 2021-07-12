Смертность в России в июле выросла на 18,6%

В России смертность в июле в годовом выражении выросла на 18,6%, а рождаемость снизилась на 4,6% к 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В июле 2021 года умерли 215 265 человек, по сравнению с июлем 2020 года — 181 479 человек. В январе — июле умерли более 1,3 млн человек, что на 16,6% больше, чем за такой же период прошлого года. На тот момент смертность составила 1,1 млн человек.

Рождаемость в июле 2021 года снизилась на 4,6% в годовом выражении: в июле 2021 года родились 124 715 детей, в июле 2020 года — 130 676 младенцев.

В период за январь — июль 2021 года в России на свет родились 802 827 человек, что на 1,1% меньше, чем в январе — июле 2020 года. Тогда рождаемость составила около 811,7 тысячи человек.

Что касается естественной убыли населения, она за первые семь месяцев 2021 года составила 512 482 человека. За аналогичный период 2020 года умерли 316,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России замечено сильное ускорение естественной убыли населения. В среднем по стране за год она усилилась в 2,2 раза: с 317,2 тысячи в 2019 году до 702 тысяч человек в 2020 году. В ряде субъектов данный показатель оказался ещё выше.