Смертность в России стала рекордной за десять лет

https://static.news.ru/photo/100cfa84-3f65-11eb-adc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень смертности в России за январь — октябрь 2020 года стал максимальным за последние десять лет. На это указывают данные Росстата, в которых зафиксировано соотношение числа умерших на 10 тысяч живущих за аналогичные периоды 2011–2020 годов.

К 2019 году смертность в стране благодаря мерам по улучшению демографической ситуации снизилась до 102,9 человека на 10 тысяч населения (январь — октябрь). Это на 13% меньше, чем за соответствующий период 2010 года, и на 8,7% ниже, чем в январе — октябре 2011 года (112,7). В 2020 году на фоне пандемии коронавируса показатель достиг 113,2, что на 10% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным с 2010 года, когда смертность увеличилась на фоне аномально жаркого лета.

В региональном разрезе смертность в расчёте на 10 тысяч жителей за десять месяцев текущего года выросла в 82 из 85 регионов страны по сравнению с прошлым годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по РФ, стал максимальным за десятилетие.

Согласно информации Росстата, всего в России за январь — октябрь 2020 года умерло 1,661 млн человек, что на 9,7% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. До этого абсолютная смертность была выше в 2010 году (январь — октябрь) — 1,704 млн человек. На Крым и Севастополь, вошедшие в состав РФ в 2014 году, в текущем году приходится около 1,7% от общей смертности, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что в России наблюдается феномен COVID-19 — он заключается в низких показателях смертности при большом числе заражённых.