Смерть Заворотнюк, убийство в ЛНР, здоровье Михайлова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, Александр Михайлов

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни, газета «Коммерсант» сообщила, что в суд передано дело военных ВС РФ, которых обвиняют в похищении и убийстве девушки из ЛНР, с 22 июня приостановят движение поездов на участке БКЛ московского метро между станциями «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошевская», народный артист России Александр Михайлов попал в больницу в Чите — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о смерти Заворотнюк

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая после продолжительной болезни.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится на ее странице в соцсетях.

Дочь Заворотнюк Анна также подтвердила смерть мамы.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной. Моя душа всегда с тобой», — написала она в микроблоге.

В 2019 году стало известно о том, что у Анастасии Заворотнюк после рождения третьего ребенка диагностировали рак головного мозга. С тех пор она не появлялась на публике и не давала комментариев прессе. Изредка о состоянии артистки также рассказывала ее дочь Анна.

«Когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», — сообщала она.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в сериале «Моя прекрасная няня», в беседе с NEWS.ru назвала Анастасию Заворотнюк очень отзывчивым и трудолюбивым человеком.

«Она была очень отзывчивым человеком, трудолюбивым, ответственным. Никогда у нее не было звездной болезни. Очень тепло ко всем относилась, не показывала усталости, хотя, конечно, ей было сложнее всех. Раньше, в 2004-м, не было такого, что после 12-часового съемочного дня все сразу расходились или из ряда вон переработка. Бывало, что и до часа ночи процесс длился», — уточнила Дубакина.

Российский режиссер, актер и сценарист Эдуард Радзюкевич не нашел слов, когда узнал о смерти Заворотнюк.

«О господи, что-то вы меня накрыли. Неожиданно... Извините, я сейчас ничего сказать пока не смогу. Как-то очень неожиданно. Извините», — отметил Радзюкевич в комментарии NEWS.ru.

Телеведущий Оскар Кучера в интервью NEWS.ru заявил, что до последнего надеялся, что Анастасия справится с болезнью.

«Мы давно не виделись, с момента ее болезни. Не подпускала никого. Очень грустно, очень грустно. Я надеялся, что она справится со всем этим делом, долго держалась. Расстроили вы меня с утра. Соболезную родным», — добавил он.

Заслуженная артистка РФ телеведущая Анастасия Заворотнюк будет похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище, заявил собеседник ТАСС, знакомый с пожеланиями близких умершей.

«Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, дата будет известна позднее», — пояснил он.

Ранее другой источник агентства сообщал, что актрису могут похоронить на Анкудиновском кладбище в Новой Москве. Telegram-канал SHOT также подтвердил информацию, что, предположительно, артистка будет похоронена в родовом захоронении на Анкудиновском кладбище.

На странице украинского рэпера Потапа в Instagram (деятельность в РФ запрещена) появилась публикация, в которой он обрадовался смерти российской актрисы и вспомнил, как она высмеивала украинок на сцене. Исполнитель задался вопросом, было ли ей весело играть в таком образе.

Фото: Социальные сети Рэпер Потап

Украинские СМИ обратили внимание на роль Анастасии Заворотнюк в знаменитом сериале «Моя прекрасная няня». По мнению журналистов, в проекте высмеивался образ украинки. Представители СМИ напомнили, как актриса сыграла малообразованную провинциалку из Мариуполя с сильным акцентом, которая пыталась влюбить в себя богатого московского продюсера.

Позже Потап заявил, что не писал пост, высмеивающий смерть Анастасии Заворотнюк. Музыкант опубликовал видео, в котором рассказал, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности.

«Хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе, о том, что я якобы высмеиваю смерть Анастасии Заворотнюк. Это, конечно, кощунство, потому что первое — это я узнал об этом сегодня только из-за этих фейк-новостей. Я приношу глубочайшие соболезнования семье и прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями и не раз работали вместе. Я любил Настю, светлая память ей», — сказал музыкант.

Кого обвиняют в похищении и убийстве девушки из ЛНР

В четверг, 30 мая, газета «Коммерсант» сообщила, что в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону передано дело старшего лейтенанта Айдына Ж. и его подчиненного рядового Алексея Д. Издание пишет, что их обвиняют в похищении и убийстве девушки из Луганской Народной Республики (ЛНР). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Со ссылкой на данные следствия газета утверждает, что в январе 2023 года военнослужащие-разведчики похитили и убили 23-летнюю Валентину Д. после конфликта с ней в кафе. «Коммерсант» сообщил, что она угрожала офицеру рассказать об их интимных отношениях его жене. По информации издания, военные доставили Валентину в пункт временной дислокации как украинскую разведчицу. Газета пишет, что там девушку зарезали ножом, а тело взорвали гранатами, чтобы скрыть следы преступления. Однако, по данным «Коммерсанта», преступление было раскрыто по горячим следам.

Газета отметила, что сейчас по делу ведутся предварительные слушания, по существу его рассмотрят летом. Адвокат Айдына Ж. Наталья Кохан отказалась комментировать обстоятельства случившегося без согласования ответов с подзащитным.

В то же время Lenta.ru пишет, что похищенная и убитая двумя российскими разведчиками девушка оказалась бывшей военнослужащей ВСУ, она сдалась в плен в марте 2022 года. По данным издания, аналогичная информация содержится также в единой онлайн-базе украинских военнопленных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Издание ссылается на Telegram-канал, в котором публикуют фотографии и сведения о сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Как уточнили авторы издания, 16 мая 2022 появилось фото 22-летней Валентины Давроновой. По информации Lenta.ru, на фото она представлена с деревянной табличкой, на которой написаны ее фамилия, имя и отчество, а также указана дата пленения и год ее рождения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему госпитализировали Михайлова

В одну из больниц Читы в оперативном порядке был доставлен народный артист России Александр Михайлов, сообщалось в Telegram-канале XI Забайкальского международного кинофестиваля. Уточняется, что Михайлова госпитализировали с повышенной температурой и подозрением на пневмонию.

«Председателя ЗМКФ Александра Михайлова 29 мая госпитализировали в 1-ю городскую больницу с повышенной температурой и подозрением на пневмонию», — указано в сообщении.

Председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев заявил NEWS.ru, что Михайлов был госпитализирован с воспалением легких и температурой, в настоящий момент состояние здоровья деятеля культуры стабилизировалось.

Шкулев рассказал, что 29 мая состояние здоровья народного артиста было «совсем неважнецкое», однако на следующий день температура спала, и Михайлов планировал покинуть в больницу. Со слов главы оргкомитета, Михайлов в шутку утверждал, что готов в одних трусах покинуть здание больницы через балкон.

«У Александра Яковлевича воспаление легких, дела вчера были совсем неважнецкие. <...> Он временно оттуда (из больницы. — NEWS.ru) уже выехал. Он действительно сказал: «Не надо делать из меня больного, если вы меня не выпустите, я прыгну с балкона в трусах»», — рассказал Шкулев.

30 мая Михайлов сбежал из больницы на время открытия 11-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Актер появился на ковровой дорожке мероприятия, передает корреспондент NEWS.ru. Народный артист заявил, что наиболее эффективным лекарством для него стали его «корни», которые всегда лечили и продолжают лечить. Родившийся в Забайкалье артист назвал Дальний Восток своей второй родиной.

«Так что [Дальний Восток — моя] вторая родина. Но я знаю, где я родился, где мои корни, это я знаю. И корни меня лечат, как всегда. И лечат меня всю жизнь, и лечат», — сказал культурный деятель.

Кроме того, он поблагодарил всех участников ЗМКФ, в частности актеров-коллег, а также тех, кто не в первый раз уже посещает это мероприятие.

«Для тех, кто впервые, я считаю, что вы не пожалеете никогда, пройдет время, и вы захотите [приехать во] второй и третий раз, такие случаи бывают в нашей практике», — добавил Михайлов.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Александр Михайлов

Из-за чего приостановят движение поездов на БКЛ в московском метро

На сайте Московского метрополитена говорится, что движение поездов на участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена между станциями «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошевская» будет приостановлено с 22 июня. Это произойдет из-за плановых ремонтных работ.

Согласно сообщению, участок будет включен в новую Рублево-Архангельскую линию: там проведут замену инженерных систем, модернизируют тоннели и впоследствии соединят их с тоннелями будущей линии.

Пассажиров просят заранее выбирать альтернативные маршруты и использовать другие линии метро, МЦК и МЦД. Также уточняется, что интервалы движения городского наземного транспорта на маршрутах, проходящих через станцию «Шелепиха», могут быть сокращены.

Читайте также:

Заворотнюк умерла: главные роли, личная жизнь, говорила ли об СВО и Украине

Наследство Анастасии Заворотнюк: кто получит имущество, было ли завещание

Заворотнюк умерла от рака: семейные фото с мужем, мамой, детьми