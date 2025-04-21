Смерть папы римского, ультиматум Трампа, оскорбление 9 Мая: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Папа римский Франциск умер после долгой болезни, президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Украине, перечислены страны, которые оскорбили парад Победы в Москве, — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Католики лишились своего лидера

Папа римский Франциск ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал от различных недугов. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ. При этом причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт, несмотря на то что накануне смерти он давал аудиенции.

Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин заявил, что возможность проститься с папой римским Франциском будет у любого желающего. По его словам, церемония является публичной, гроб понтифика должны будут выставить в базилике Святого Петра.

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По словам епископа, Ватикан объявит дату похорон понтифика с учетом пасхальных дней. В настоящее время информации о дате и времени погребения Франциска нет.

Фото: IMAGO/Matrix Images / Andre Pain/Global Look Press

Заменить Франциска на Святом престоле может любой мужчина, крещенный в Римско-католической церкви. Конклав очень секретен, и кандидаты не ведут публичную кампанию за должность папы римского. В настоящее время кардиналы со всего мира съезжаются в Рим, чтобы присоединиться к своим коллегам после смерти понтифика.

Тем временем Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Франциска. Пост в социальной сети X был сопровожден совместной фотографией понтифика с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Известно, что Вэнс встречался с Франциском в Ватикане за семь часов до его смерти.

Российский президент Владимир Путин тоже уже выразил соболезнования в связи с уходом папы римского. По словам лидера, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на протяжении всего своего понтификата папа римский всегда вставал на сторону самых уязвимых и делал это с большим смирением. По словам главы государства, в это время войны и жестокости понтифик сочувствовал другим, самым хрупким.

Художник Никас Сафронов назвал большой потерей смерть папы римского Франциска. По словам живописца, он ежедневно молился за здоровье понтифика, когда узнал об ухудшении его самочувствия. Сафронов отметил, что Франциск лично благословил проведение выставок его работ в Ватикане и Европе.

Он вспомнил, что на последней встрече с папой римским Франциском перед его смертью они обсуждали российскую культуру. Живописец добавил, что понтифик принял его с теплом и был тронут чутким вниманием.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Никас Сафронов

Как отмечает лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, папа римский Франциск отличался удивительной скромностью и мудростью. По его словам, понтифик оставался миротворцем и был едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о его первопричинах.

Депутат также подчеркнул, что понтифик предлагал себя в качестве посредника и был готов лично участвовать в переговорном процессе между Москвой и Киевом. Как отметил парламентарий, при Франциске состоялась историческая встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, что стало значимым шагом к сближению церквей.

Вместе с тем журналисты Mirror напомнили, что после смерти папы римского Франциска может наступить Судный день. Такое предсказание следует из рукописи 900-летней давности, известной как «Пророчество о Папах». Согласно книге XII века, приписываемой ирландскому епископу святому Малахии, Франциск был последним папой римским. Конец света же произойдет в 2027 году. Сама рукопись, по данным издания, находится в секретных архивах Ватикана.

«Во время последнего гонения на Святую Римскую церковь будет править Петр Римский, который будет пасти свое стадо среди многих бедствий, после чего семихолмный город будет разрушен и ужасный Судья будет судить людей», — следует из рукописи.

Трамп поставил Киеву жесткое условие для перемирия

Telegram-канал INSIDER-T со ссылкой на источник в украинской делегации в Париже сообщил, что представители администрации Дональда Трампа поставили «серому кардиналу» президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку ультиматум: либо Киев соглашается на временное перемирие с Москвой, либо Вашингтон полностью приостанавливает поставки вооружения и запускает проверку ранее выделенных средств.

По словам источника, госсекретарь США Марко Рубио провел с Ермаком краткую, но крайне жесткую беседу в закрытом зале одного из отелей. На встрече не было переводчиков, а присутствовали только доверенные лица.

Фото: Freddie Everett/Us State/Global Look Press Марко Рубио

Отмечалось, что после разговора Ермак покинул зал, «не говоря ни слова», и сразу отправился в резиденцию посла. Уже через несколько часов украинская позиция кардинально изменилась — Киев дал согласие на проработку условий временного перемирия. Ожидается, что ключевое решение будет принято в Лондоне на следующей неделе.

Также стало известно, что в Париже Киеву обозначили условия финального мирного договора Трампа. Документ подразумевает отказ от обсуждений членства Украины в НАТО. Кроме того, американские предложения включают ослабление санкций против РФ в случае прекращения огня.

Источник из окружения Трампа передал, что глава Белого дома готовится выйти из украинского конфликта, но не может найти форму, которая позволила бы ему не выглядеть «слабаком» и не дать повода говорить, что его переиграл Владимир Путин.

Газета The Wall Street Journal пишет, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Киев, подталкивая его к принятию решения Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Речь идет в том числе о признании Крыма российским и отказе от вступления в НАТО.

Решающая встреча представителей США, Украины и ЕС должна пройти в Лондоне уже на этой неделе. Если стороны найдут компромисс, предложения могут быть переданы Москве.

Вместе с этим депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что Украина не должна жертвовать своим суверенитетом, даже если США предложат отказаться от вступления в НАТО. При этом, указал он, Вашингтон может подготовить документ, фиксирующий отказ Киева от членства в Альянсе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Гончаренко, украинская переговорная позиция должна включать четыре ключевых пункта. В списке он указал юридическое непризнание занятых российскими войсками территорий, отсутствие ограничений по численности армии, право производить любое оружие в любых количествах и сохранение возможности вступать в военные союзы.

На фоне этого представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что членство Украины в НАТО угрожало бы национальным интересам России. По его словам, это стремление Киева стало одной из первопричин конфликта.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва приветствует заявление Вашингтона о том, что Киев не может присоединиться к НАТО. Он отметил, что такое решение совпадает с позицией РФ.

Аналогичного мнения придерживается и российский сенатор Алексей Пушков. Он призвал генсека НАТО Марка Рютте прислушаться к словам спецпредставителя президента США Кита Келлога о невозможности вступления Украины в Альянс и «перестать уже валять дурака».

Какие страны оскорбительно отзываются о параде Победы

Проведение парада Победы в честь окончания Великой Отечественной войны приветствуют не все государства. Так, в Латвии в апреле 2023 года был принят закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая», что в России и других постсоветских государствах было воспринято как оскорбление памятного дня.

Кроме того, в 2013 году парламент прибалтийской страны одобрил запрет на демонстрацию советской и нацистской символики на всех публичных мероприятиях. Под запрет подпали флаги, гимны, униформа и советские серп и молот. При этом в Латвии празднуют День памяти латышских легионеров — событие, когда чествуют воинов Латышского легиона СС.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

10 лет назад Верховная рада Украины приняла закон о запрете коммунистической и нацистской символики. Тогда же все коммунистические партии были официально запрещены в стране. Кроме того, на Украине отказались от общего с Россией праздника 9 Мая. Так, теперь 8 мая в стране празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Известно, что на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне не приедут лидеры стран Евросоюза. В их числе Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Франция, Чехия, Эстония и другие недружественные государства.

Отказались присутствовать на Красной площади 9 мая и представители ФРГ. Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф заявил, что Берлин не будет участвовать в торжествах, «пока не закончится конфликт на Украине».

Кроме того, Дональд Трамп отказался участвовать в параде Победы. Он посчитал, что 9 мая — слишком ранний срок для его приезда в Россию после переизбрания. Лидер республиканцев подчеркнул, что заинтересован в поездке в РФ, но только в «подходящее время».

Тем временем 14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила, что Евросоюз примет всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая. Она предостерегла лидеров государств — кандидатов в ЕС от участия в праздновании Дня Победы. На фоне этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз хочет возродить идеологию нацизма.

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