Смерть оператора, ампутация у военкора: как ВСУ атаковали журналистов НТВ

Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Алексей Ивлиев

В результате обстрела со стороны ВСУ журналистов телеканала НТВ в Донбассе погиб оператор, а военкор лишился руки. Что известно об этой атаке, как отреагировали в ООН?

Что известно об атаке на журналистов НТВ в Донбассе

13 июня мэр города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько сообщил о ранении сотрудников НТВ. Это произошло в поселке Гольмовский, который входит в Никитовский район города.

«Тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки», — сообщил Приходько.

По его информации, обстрел Никитовского района шел с утра 13 июня: сначала под обстрел попал поселок шахты имени Изотова, потом Гольмовский. Позднее в НТВ уточнили, что при обстреле пострадали корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и офицер сопровождения.

Кто из сотрудников НТВ погиб при ударе ВСУ

Вечером 13 июня стало известно о смерти оператора Валерия Кожина. Об этом сообщил Приходько.

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — написал глава Горловки в своем Telegram-канале.

Информацию подтвердил и сам телеканал. По данным НТВ, врачи боролись за жизнь Кожина несколько часов. Однако ранения оператора оказались несовместимы с жизнью.

«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненный сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Валерию было 46 лет. На НТВ он начал работать в 2006 году — сначала в должности звукооператора-техника, затем — телеоператора. Неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Проводил в командировках по несколько месяцев в году», — сообщал Telegram-канал НТВ.

Известно, что Кожин был награжден медалью «За Отвагу» (2014 год), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2016 и 2018) и медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» (2018).

Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС Валерий Кожин

Что известно об ампутации у военкора НТВ

14 июня Telegram-канал НТВ опубликовал видео из больницы с раненным в результате обстрела ВСУ военкором Алексеем Ивлевым. Корреспондент лишился руки.

«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», — сказал Ивлев.

Также сообщалось, что Ивлиев успешно перенес операцию и находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Позднее военкора НТВ эвакуировали в Москву.

Как отреагировали в ООН на обстрел российских журналистов

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на представителей СМИ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так в офисе Антониу Гутерриша прокомментировали атаку украинских военных на журналистов НТВ.

«Мы выступаем против любых нападений на [представителей] СМИ», — сказал Хак, отвечая на соответствующий вопрос.

Позднее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ и международный Комитет защиты журналистов в связи с атакой на съемочную группу НТВ в Горловке. В своем Telegram-канале она выразила соболезнования родным и близким военкора.

«Обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов, — ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию — Комитет защиты журналистов», — написала Москалькова.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВСУ специально ударили по российским журналистам?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне депутат Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские военные специально нанесли удар по участку фронта, где работали журналисты НТВ. По его словам, за содеянное должны понести наказание все причастные, начиная от того, кто управлял дроном, который сбросил боеприпас, до самого президента Украины Владимира Зеленского.

«Очередной прицельный удар по российским корреспондентам, причем известно, что сознательно били, прекрасно осознавая, что это именно пресса работает у линии фронта», — считает Журавлев.

Он указал, что власти Украины никогда не жалели ни журналистов, ни женщин, ни детей. Парламентарий подчеркнул, что в украинском сегменте интернета «радостно откликнулись» на новость о ранении российского военкора и гибель оператора.

«Этот культ убийства, которому активно поклоняются сейчас на Украине, не вытравить ничем. Тех, кто им отравлен, можно только уничтожить. Причем всю цепочку — от того, кто нажимал на кнопку, сбрасывая на съемочную группу НТВ боеприпас с дрона, до самого Зеленского, который устроил всю эту бойню», — заключил Журавлев.

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