Смерть Навального, спасение флота, арест Панина: что будет дальше

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Смерть оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» на Ямале, предложения капитана I ранга запаса Сергея Ищенко по спасению Черноморского флота, заочный арест российского актера Алексея Панина — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о смерти Навального?

О смерти оппозиционера Алексея Навального, осужденного на 19 лет колонии особого режима по «экстремистскому» делу, стало известно днем 16 февраля. Пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что политик скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В ведомстве отметили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Издание RT со ссылкой на источник писало, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Врачи Лабытнангской городской больницы сообщили «Интерфаксу», что медики пытались реанимировать Навального более получаса. Там отметили, что время в пути у скорой заняло меньше семи минут. Когда они прибыли к осужденному, ему уже оказывали помощь врачи колонии. Несмотря на это, спасти пациента не удалось.

Но врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального в августе 2020 года, усомнился в озвученном СМИ диагнозе. По словам медика, его можно установить только по результатам вскрытия. Он отметил, что в настоящее время в публичном доступе нет никакой медицинской информации, которую можно проанализировать.

«То, как они описывают, что он почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, и они делают заключение, что оторвался тромб, — такой вывод можно сделать только по результатам вскрытия. Тромб может оторваться у любого человека, и тромбоэмболия может у любого человека случиться. Но у Навального не было никаких рисков для образования тромбоэмболии, я его осматривал (в 2020 году. — NEWS.ru)», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти Навального. Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту случившегося, а ФСИН пообещал направить комиссию в колонию для установления всех обстоятельств его смерти.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева предположила, что здоровье Навального подорвало частое пребывание в ШИЗО. Правозащитница призвала провести тщательное расследование его смерти.

Аналогичную точку зрения высказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он предположил, что смерть Навального является следствием 27-го по счету срока в штрафном изоляторе. Журналист считает, что тромбоэмоболия, от которой, по информации некоторых СМИ, умер политик, могла развиться от неподвижного образа жизни, малокалорийной еды, нехватки воздуха и постоянного холода.

В свою очередь супруга политика Юлия Навальная, выступая с речью на Мюнхенской конференции, заявила, что не знает, может ли верить сообщениям о смерти мужа. Она также дала понять, что готова вернуться в Россию.

«Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из госисточников в России», — сказала она журналистам.

В смерть Навального отказалась верить и его мать Людмила. Женщина отказалась принимать соболезнования в связи со смертью сына, отметив, что видела его 12 февраля, и он чувствовал себя хорошо.

О хорошем самочувствии Навального накануне смерти ранее сообщили в Ковровском горсуде во Владимирской области. Там пояснили, что 15 февраля он принимал участие в заседании, и все было в порядке.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный в колонии

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что подтверждений смерти оппозиционера Алексея Навального пока нет. По ее словам, в колонию, где отбывал наказание политик, направился его адвокат.

На смерть политика отреагировали многие российские официальные лица, общественники и журналисты. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала саморазоблачительной моментальную реакцию лидеров стран НАТО, главред RT Маргарита Симоньян попыталась донести, что случившееся невыгодно России, а спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в произошедшем Вашингтон и Брюссель.

Известие ФСИН не обошло стороной и Запад. Президент Латвии Эдгар Ринкевич и глава ЕС Шарль Мишель возложили ответственность за случившееся на власти России. Тем временем бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что новость о смерти оппозиционера «опустошила» ее, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал случившееся ужасной новостью и огромной трагедией для российского народа.

Как спасти Черноморский флот от украинских дронов?

Морские ударные катера-беспилотники стали новым шагом в боевых действиях на море и реальной угрозой для военных кораблей — как в свое время подводные лодки. 14 февраля Главное управление разведки Украины заявило об атаке катерами-беспилотниками на российский большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников» и опубликовало видео, якобы снятое с катеров во время атаки — в кадре виден взрыв и очертания сильно накрененного корабля.

Капитан I ранга запаса Сергей Ищенко рассказал NEWS.ru, что для предотвращения новой угрозы необходимо в первую очередь улучшить разведку акватории. По его словам, для этого можно поднимать над морем стационарные радиолокационные станции и наблюдать за его поверхностью в непрерывном режиме.

«Безэкипажные катера достаточно большие — от 5,5 до 7 метров, по данным открытых источников. Они идут с крейсерской скоростью порядка 10–15 узлов (18,5–27,7 км/ч), за ними остается заметный кильватерный след, который можно обнаружить с воздуха. Но этого пока почему-то не делается, или делается, но недостаточно регулярно», — объяснил эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Морской дрон в представлении ИИ

Кроме того, сами корабли также необходимо оснащать полноценными средствами разведки и крупнокалиберными и скорострельными пулеметами, заявил Ищенко. По его словам, это позволит морякам самим отслеживать морские беспилотники в море, а также защищаться от них.

«Дело в том, что БДК построены так, что они должны не защищать сами себя, а действовать в составе отряда. Иными словами, такой корабль приспособлен вести боевые действия не в режиме одиночного плавания, а в составе ордера. Вокруг должны быть корабли охранения, патрульная авиация, много чего. И надо либо так и обеспечивать каждый выход в море, либо снабжать корабли собственными полноценными средствами обороны», — сказал он.

Ищенко допустил, что Черноморскому флоту необходимо отказаться от крупногабаритных кораблей в пользу маленьких и быстроходных судов. По его оценкам, такие фрегаты больше подходят для маленьких закрытых морей типа Черного или Балтийского. При этом он заявил, что отказываться от судов типа БДК не нужно, поскольку они могут быть полезны в определенных условиях.

«Когда адмиралы Корнилов и Нахимов во время Крымской войны топили свои корабли в Севастополе, они делали это, чтобы перекрыть противнику вход в Севастопольскую бухту, не дать врагу провести высадку войск прямо в городе. Флот нужно не уничтожать, а использовать, но делать это грамотно, вовремя реагируя на возникающие угрозы», — заключил капитан.

Окажется ли Панин в тюрьме?

Гагаринский суд Москвы 15 февраля заочно арестовал актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Срок назначенной меры пресечения составляет два месяца.

Панина объявили в розыск в мае 2022 года. Поводом для возбуждения уголовного дела о терроризме стал пост о взрыве на Крымском мосту, который он опубликовал в октябре 2022 года. Тогда актер написал, что «не может скрыть своей радости» от известия об атаке ВСУ на переправу.

Панин будет арестован на два месяца либо с момента его экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента фактического задержания в РФ. Он покинул страну несколько лет назад и обосновался в Испании, после чего переехал в США.

Сейчас Панин живет в Лос-Анджелесе, где работает с собственным агентом. Как признавался сам артист, он ходит на кастинги и планирует строить карьеру киноактера за океаном. Возвращаться в Россию он не намерен.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Алексей Панин

«Да, я живу в Лос-Анджелесе, в Вест-Голливуде. Меня в Америке неплохо кормят. Я сейчас активно сотрудничаю с одним клубом и провожу там некоторые мероприятия, помогаю организовывать тусовки. У меня есть возможность реализовываться в творческом плане. Рад, что могу заниматься своей профессией либо смежной с ней», — заявил 46-летний актер.

Ранее Панин жаловался, что его доходы сильно упали после отъезда в США. После ряда скандалов он лишился выступлений в Европе. Так, в сентябре 2023 года в Эстонии Панин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «ломился к незнакомым людям», думая, что находится в отеле. За это он был задержан сотрудниками полиции.

Прожив около двух лет в Испании, Панин, предположительно, получил американский паспорт. Фотографию с документом он размещал в соцсетях.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане», — подписал артист кадр.

В комментариях под фотографией Панина, где он похвастался американским паспортом, многие пользователи соцсети усомнились в том, что он получил гражданство США. Россияне раскритиковали артиста и заявили, что он никогда не должен возвращаться в РФ.

В Лос-Анджелесе актер также устроился в бар-ресторан Casey’s Pub. Там Панин ведет шоу «Мафия», проводя в качестве ведущего костюмированные вечеринки «в стиле 90-х в России». Кроме того, он рекламирует прокат автомобилей в Лос-Анджелесе, которым владеет его знакомый.

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