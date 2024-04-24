Смерть Миро, Пугачева в парике, арест замглавы Минобороны: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Алла Пугачева, Тимур Иванов, Елена Миро

Российский блогер Лена Миро погибла в результате ДТП в США, народная артистка СССР Алла Пугачева вышла в свет в новом парике, в Москве арестовали заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в коррупции — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Главный хейтер звезд: что произошло с Леной Миро?

Российский блогер Лена Миро (Елена Мироненко), известная своими скандальными публикациями о звездах шоу-бизнеса на LiveJournal, умерла после ДТП в Соединенных Штатах, сообщил Telegram-канал Super.ru. По информации журналистов, она впала в кому и недавно скончалась.

Мать Миро летала на похороны за границу, добавили в СМИ. В то же время отец блогера отказался от поездки, утверждал канал.

Модель Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что не испытывает злорадства по поводу смерти оскорблявшей ее в публикациях Мироненко. По ее словам, покойная писала в своих публикациях «мерзкие» вещи о ее семье. Модель выразила соболезнования близким Миро.

«Я не знаю, существовала ли она вообще... Человек, который писал обо мне на ежедневной основе столько грязи... Так мерзко писать может только человек, переполненный хейтом. У меня нет никакого злорадства. Жаль, что так сложилась ее судьба, но красивый человек — это тот, который умеет красиво мыслить о другом», — подчеркнула Боня.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2», знакомый знаменитости Рустам Солнцев предположил, что Лена Миро может «разыгрывать» свою гибель в ДТП ради громкого возвращения в медиасферу. По его словам, «правдивые» новости о Миро будут намного счастливее.

«Тут попахивает какой-то разводкой. Я точно знаю, что Елена Миро не водит автомобиль и у нее не было прав. Вот это я знаю точно. Из правдивых новостей: она ребенка родила не так давно маленького. И она это скрывала. От любимого мужчины, между прочим», — заявил Солнцев.

По его словам, высказывание продюсера Яны Рудковской о том, что Миро настигла «карма», также могут быть частью «схемы» неожиданного возвращения для «пущей театральности».

Так, Рудковская в своем Telegram-канале написала, что Миро на «грязи и клевете подняла к себе интерес» аудитории. По словам продюсера, блогер переехала в США, потому что в России на нее были написаны заявления по уголовным статьям.

«Она уехала жить в Америку, потому что в России на нее было написано столько заявлений, что там была бы не одна уголовка. Она одно время маниакально преследовала меня, писала обо мне гадости чуть ли не ежедневно. Ладно про меня, про детей. <...> Есть такое выражение — «карма настигла», означает, что человек рано или поздно будет держать ответ за все, что совершил в своей жизни», — написала Рудковская.

Шоумен Стас Барецкий предположил в беседе с NEWS.ru, что к смерти российского блогера Лены Миро (Елены Мироненко) причастны ее недоброжелатели. Артист не исключил, что поможет с организацией похорон женщины.

«Жалко ее. Я не верю сообщениям о ДТП. Буду заниматься расследованием этого дела и, видимо, похоронами тоже. Врагов у нее было много, они могут быть причастны к ее смерти. Я давно с ней знаком, буду все контролировать. Сейчас будем решать с памятником. Обязательно выясним, кто это был. У меня есть догадки, пока не могу об этом говорить», — сказал Барецкий.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

В парике, но без лишних килограммов: как Пугачева изменилась на Кипре

Певица Алла Пугачева посетила кипрский ресторан, что не ускользнуло от внимания фанатов. Там ее встретила дизайнер Юлия Малахова, которая опубликовала в соцсетях фотографии с Примадонной. Подписчики обратили внимание, что Пугачева похудела, а также примерила новый парик.

«Легенда, звезда, эпоха. Таких, как вы, больше нет и не будет. Вы у нас такая одна!» — подписала фотографию Малахова.

При этом ресторан Пугачева посетила с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Для выхода в свет она выбрала элегантный костюм, а образ дополнила очками на цепочке.

Пользователи Сети отметили, что Примадонна выглядит свежей и отдохнувшей. Некоторые назвали ее иконой стиля. По мнению подписчиков, певица выбрала шикарный образ и доказала, что «возраст — всего лишь цифра».

Тем временем Пугачева впервые в публичном поле высказалась о возможном присвоении ей статуса иноагента и лишении имущества. В разговоре с музыкальным критиком Артемием Троицким (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Примадонна заявила, что с интересом наблюдает за тем, как враги пишут ей потрясающую биографию, передает «7 дней».

По мнению певицы, все происходящее можно назвать не иначе как драмой жизни. Пугачева отметила, что ее завораживает история, а не вещи, поэтому она не боится получить статус иноагента или потерять недвижимость в России. Она заверила, что все прозвучавшие в ее адрес угрозы ей безразличны.

Троицкий подчеркнул, что певица вопреки слухам о туре не планирует возвращаться на сцену, но выпускать новые песни время от времени будет.

Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год

Арест замглавы Минобороны: за что «закрыли» Тимура Иванова?

Вечером 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», — говорится в сообщении.

Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Как отмечается, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны.

«Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны», — говорится в сообщении.

В среду, 24 апреля, Басманный районный суд российской столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Кроме того, суд арестовал Сергея Бородина, друга замминистра обороны РФ. Мужчина также пробудет под стражей до 23 июня. Бородину, как и Иванову, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: t.me/moscowcourts* Тимур Иванов

Также стало известно, что Бородин заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении Тимура Иванова, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

«Второй фигурант по делу Тимура Иванова Бородин был задержан по другому делу раньше, а в ходе расследования заключил досудебное соглашение и дал показания на замминистра обороны», — сказал собеседник издания.

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предположил, что задержанному Иванову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, а также штраф, превышающий сумму незаконного дохода в 70 раз. Собеседник добавил, что наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ предполагает взыскание зарплаты за пятилетний период.

«В соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (свыше 1 млн рублей) относится к категории особо тяжких преступлений и может повлечь следующие виды основного наказания: срок от восьми до 15 лет, штраф в размере от 3 до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до пяти лет, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки», — считает Русяев.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о задержании заместителя министра обороны РФ. По его словам, которые приводит ТАСС, также заранее в известность был поставлен глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что информацию о деле Иванова нужно узнавать из официальных источников. Он обратил внимание, что сейчас вокруг данной ситуации много «перетолков» и спекуляций, передает ТАСС.

«Сейчас очень много разных „перетолков“ вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более идет следствие. И все эти рассуждения — не что иное, как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов. И, конечно, в конечном итоге — решение суда», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не знаком с данными о подозрении Иванова в государственной измене. Такую информацию ранее распространили ряд СМИ.

Источник в силовых структурах заявил Lenta.ru, что сотрудники правоохранительных органов намерены провести проверку в отношении Светланы Ивановой, экс-супруги задержанного замминистра обороны. По данным инсайдера, через нее оформлялись подряды, а развод с Ивановым является фикцией.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

Политолог Сергей Марков назвал несколько возможных версий о причинах задержания Иванова. Первую он охарактеризовал как «борьбу башен, подкоп под министра», пояснив, что это версия конспирологов. По «версии военкоров», как пишет Марков, Иванова могли задержать, так как «человек потерял берега. И жалобы на него переполнили чашу терпения». Согласно третьей версии, «слишком большие деньги идут в „оборонку“ и пора дать сигнал всем: не надо этим пользоваться».

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