Смерть и надежды: еврейское гетто между сопротивлением и массовым убийством 28 октября 1942 года нацистами было убито 26 тысяч евреев в пинском гетто

Фото: Wikimedia

Мемориал на месте могил узников гетто

Ровно 80 лет назад в городе Пинске было полностью уничтожено всё его еврейское население. Вопреки расхожим представлениям, евреи в гетто всегда пытались сопротивляться. Ни одно гетто не было уничтожено без акций саботажа и попыток восстаний. И, вопреки самой же нацистской пропаганде, — рейх боялся еврейского сопротивления на оккупированных территориях. Об этом — в материале NEWS.ru.

Ликвидация

С момента своего вторжения в СССР нацистское командование стало выполнять план «Ост». Советских военнопленных морили в лагерях. Причем поначалу даже ненамеренно — командование вермахта просто не планировало о них заботиться. В этих условиях красноармейцы гибли сотнями тысяч от болезней, голода и насилия со стороны оккупантов.

Однако с июля 1941 года подъехали новые установки. Захваченную территорию надо было планово зачищать от «унтерменшей», в число которых попали славяне, евреи, цыгане и ещё ряд этнических групп. Причем с евреями ситуация сложилась особая, так как их уничтожение закладывалось изначально, ещё до нападения 22 июня 1941 года на СССР.

Поэтому на территории Белоруссии достаточно быстро стали образовываться еврейские гетто. Минск, Слуцк, Гомель, Бобруйск, Пинск, Лида — только некоторые из городов, в которых они были созданы. И жизнь в еврейском гетто была невыносимой с момента своего основания.

В Пинске гетто появилось уже в июле. Однако попытка заставить функционировать в качестве юденрата (орган еврейского самоуправления) местную еврейскую верхушку во главе с директором школы Давидом Альпером провалилась. Первый состав саботировал приказы нацистского командования и местного бургомистра Кириллова. Так что через два дня его расстреляли.

Новый состав оказался сговорчивее. Однако не потому, что оккупантам удалось подобрать более сговорчивых евреев, совсем нет — за несколько дней город пережил жесточайший террор. Во-первых, все еврейское население было ограблено. С них потребовали контрибуцию — более 20 кг золотом. Потом, в целях поиска ценностей, начались грабежи. В них участвовали не только полицейские из числа местных белорусских коллаборантов, но и военные комендатуры вермахта, подразделения военной полиции, а также вспомогательная польская полиция. Главы которой, Сологуб и Домбровский, стали фактическими заместителями бургомистра города.

Во-вторых, начались реквизиции. Евреев обязали сдавать шерсть, мех, ткани, промтовары, излишки еды, у булочников забирали часть выпекаемого ими хлеба. Реквизиции шли ежедневно, и каждый день еврейские жители Пинска, города, в котором половина из его 45-тысячного населения была евреями, видели своих соседей убитыми, часто повешенными за недостачу или невыполнение приказов карателей.

Вместе с введением антиеврейских законов, которые ограничивали перемещение евреев по городу, силовой внешний контур вокруг будущего гетто полностью сомкнулся. Перед будущим юденратом встал чудовищный выбор: либо ты соглашаешься на условия оккупантов, либо всё еврейское население будет уничтожено в течение пары месяцев, а то и недель. Еврейская верхушка выбрала первый вариант, так как он давал возможность выжить. А там, может быть, удалось бы что-то придумать.

Однако каждая неделя проживания в гетто показывала, что выбор был эфемерным. Немцы периодически отлавливали молодых мужчин-евреев и расстреливали их по надуманным обвинениям. К моменту своей ликвидации в пинском гетто было убито до 80% его взрослого мужского населения.

Фото: Scherl/Global Look Press

Cтрах перед чужими

Есть такой невесёлый анекдот. Мол, старая еврейка, которая сумела как-то бежать из поезда, идущего в концлагерь Майданек, говорит школьникам: дети, если вас кто-то угрожает убить, верьте ему — он попытается это сделать.

Вопреки поздним мифам, военное командование на оккупированных территориях СССР боялось еврейских восстаний. Поэтому, вопреки экономической логике, в гетто целенаправленно уничтожалась еврейская молодежь и мужчины самого работоспособного возраста. В июле 1941 года такая политика привела к массовым убийствам молодых людей обоего пола в гетто Барановичей и Антополя. Сам Пинск не избежал этого. Тем более что в его округе шли постоянные убийства евреев. Так, в августе 1941 года было убито около трёх тысяч человек, которых пригнали из других мест Белоруссии, Украины и даже Польши.

Участие в этих мероприятиях принимали не только фашистские подразделения из СС или СД. Было много коллаборантов. В Белоруссии, приличная часть которой оказалась объединена в Генеральный округ Беларусь (ГОБ), её руководство во главе с Вильгельмом Кубе развернуло полномасштабную пропаганду антисемитизма. По своему размаху и продуманности она превзошла все, что делалось в рейхскомиссариате Украина и Остланд.

Такой подход диктовался, с одной стороны, попытками Кубе сохранить экономический потенциал ГОБ. А с другой, достаточно рано проявившимися именно в Белоруссии попытками части фашистского руководства «ариизировать» славян, то есть приписать белорусам почти что правильное «расовое» происхождение. Причиной этому стала реакция местного населения на еврейский погром в Слуцке в октябре 1941 года.

Массовую резню в гетто учинили команды СД и литовская полиция. Окружной комиссар города доносил, что во время погрома каратели убивали всех подряд. Никто не разбирался — еврей ты или белорус.

Повсюду в городе была стрельба, на отдельных улицах лежали трупы убитых евреев. Белорусам с большим трудом удавалось избавиться от обвинений. <...> Над евреями, в том числе над ремесленниками, издевались на глазах белорусов, так и самих белорусов били резиновыми дубинками и прикладами карабинов. <...> Белорусское население, которое нам полностью доверяло, теперь в ужасе. Я считаю, что этой акцией было уничтожено многое из того, что нам удалось достигнуть за последние месяцы, и что пройдет много времени, пока мы вернем утраченное у населения доверие, — писал в своем отчёте главный окружной фашист.

После таких эксцессов, понимая, что в полосе наступления армий группы «Центр» может появиться устойчивое партизанское движение (и оно появилось!), Кубе уговорил руководство рейха снизить накал карательных акций и сосредоточиться на привлечении населения на свою сторону. Это облегчалось тем, что националистические группировки на территории советской республики фактически отсутствовали. Их надо было буквально создавать с нуля, что позволяло сразу же развернуть их в нужное русло.

В ноябре 1941 года была создана «Белорусская национальная самопомощь» (БНС) — первая в целом ряду местных националистических организаций, которые должны были помогать нацистам строить «новую Европу» на оккупированных территориях Союза. Главной задачей стала пропаганда антисемитизма, выпуск пропагандистской продукции и показ немецкой пропагандистской хроники с белорусскими субтитрами.

Для этого в рамках одного из управлений комиссариата ГОБ было создано шесть «рефератов» (отделов), которые все три года оккупации вдалбливали две очень простые идеологические максимы в местное население. Первая: евреи — это зло. Абсолютное зло! Именно евреи вынудили нацистское руководство рейха начать войну. Именно из-за их закулисных действий идёт война. Именно мировое еврейство руками своих марионеток-большевиков и плутократии Запада (США и Великобритании) ведут войну против рейха. Последний же выступает единственным бастионом перед этой антиарийской опасностью.

Вторая тесно переплеталась с первой. Это был белорусский национализм, который апеллировал к двум простым установкам. Несчастные белорусы являются жертвой польско-русской агрессии. Всех их пытались уничтожить, а в довоенное время к этническому угнетению со стороны русских, по мнению местных нациков, добавилось ещё еврейско-большевистское угнетение. Мол, никогда белорусы не жили хорошо, всегда на их шее пировали поляки, русские да евреи.

В такой картине мире только рейх и его политика обеспечивали «независимость» фашистской Белоруссии. Которая, по заявлениям рейхспропагандистов, именно во время оккупации переживает бурный культурный, политический и даже экономической рост. Правда, окружающая действительность говорила совсем о другом. Но для тех, кто уж очень сильно сомневался в тезисах пропаганде, наготове были многочисленные подразделения из коллаборантов (литовских, латышских, белорусских, польских, русских и украинских), полиция, СС и СД, подразделения вермахта и охранные дивизии.

Фото: Wikimedia Мемориал на месте массовых убийств евреев пинского гетто во время холокоста

Уничтожение

Массовая пропаганда антисемитизма и тотальное насилие позволяют объяснить поведение евреев гетто. Они не так часто подымали восстания, так как оказывались в абсолютно враждебном окружении — это сильно деморализовало. Тем не менее ни одно уничтожение гетто не обходилось без бунтов и акций сопротивления.

Люди бежали в леса к партизанам. Получали с воли оружие, которое хранилось в гетто. Для ничтожной части сопротивляющихся всегда была возможность уцелеть во время зачисток, тут главное было — сопротивляться. И никогда не доверять заявлениям фашистов.

Но проблема была в том, что при всей подпольности жизни в гетто срабатывало любое рациональное объяснение действий оккупантов, которое зажигало надежду пожить ещё. Часто сами же евреи обманывались и обманывали своих соседей. Как тот глава юденрата Лиды, который обходил вагоны с евреями, ехавшими в концлагерь Майданек, и уговаривал их не убегать. По его мнению, их просто перевозили на новое место проживания. Жестокого, но хоть какого-то.

Можно только удивиться стойкости главы еврейского сопротивления Иосифа Каплана, который всё-таки сумел заставить людей убегать в леса. А там — партизанить.

Однако в Пинске сопротивляться было практически некому. Подавляющее большинство взрослого еврейского населения было уничтожено уже к августу 1942 года. А 27 октября 1942 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер издает приказ. Сославшись на то, что в области Припятских болот активизировались партизаны, главный эсэсовец рейха приказал ликвидировать пинское гетто. Так как, по его мнению, оно стало основным центром партизанской активности. 28 октября 1942 года, вместе с несколькими тысячами евреев, привезенных из Польши, пинское гетто было уничтожено. Тем не менее несколько десятков человек сумело убежать к партизанам или же их спрятали местные жители.

В убийствах 26 тысяч евреев (по израильским данным — 17 тысяч) принимали участие не только фашистские формирования СС, СД, полиции, но и масса коллаборантских военных подразделений, включая польскую вспомогательную полицию. Подавляющее большинство этих людей избежало наказания, включая офицеров СС.